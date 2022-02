L’inspection de la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Oran a procédé à la fermeture de trois établissements hôteliers pour non-respect des règles d’hygiène et du protocole sanitaire de prévention contre la covid-19, a-t-on appris mardi auprès de cette direction. Il s’agit de deux hôtels, situés dans la commune d’Aïn El Turck et au chef-lieu de wilaya, pour non-respect, par son propriétaire, des conditions d’hygiène et de salubrité publique et du protocole sanitaire spécial pour endiguer la propagation du coronavirus, a indiqué à l’APS le directeur du tourisme et de l’artisanat. La décision de fermeture de ces structures hôtelières a été prise hier lundi, a fait savoir Omar Kaïm Belabbes qui a expliqué que cette mesure restera en vigueur jusqu’à la levée des réserves enregistrées par l’inspection du tourisme relevant de la direction. L’opération de contrôle comprend l’ensemble des établissements hôteliers dans la wilaya d’Oran, selon la même source qui a souligné que cette mesure s’inscrit dans le cadre du programme de contrôle de l’inspection du tourisme.

