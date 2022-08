Quelque 800.000 alevins ont été ensemencés dans des cages flottantes d’une ferme aquacole en mer dans la commune d’Ain Turck (Oran), a-t-on appris dimanche auprès de la Direction de la pêche et des ressources halieutiques.

Huit-cents mille (800.000) alevins de daurade royale de bonne qualité ont été ensemencés samedi à l’intérieur de trois cages flottantes relevant de l’entreprise «SARL Aquaparc» à Cap Falcon, dans la commune d’Ain Turck, pour pré-grossissement en vue d’augmenter la capacité de production de cette ferme, unique au niveau de la wilaya d’Oran, a indiqué le directeur local de la pêche et des ressources halieutiques, Mustapha Iliès.

Cette ferme, qui approvisionne le marché local et national en poissons frais périodiquement, compte 12 cages flottantes d’élevage aquacole en mer avec une capacité de 800 tonnes pour chaque chaine de production. La Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Oran étudie actuellement une série de demandes d’investissement dans le domaine de création de fermes aquacoles en mer, avant de les soumettre à la commission de wilaya pour agrément, dans le but de développer cette filière, a souligné Mustapha Iliès. n

Articles similaires