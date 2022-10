Toute la partie Est de la wilaya d’Oran connaitra des perturbations dans l’alimentation en eau potable durant plusieurs jours en raison du lancement de travaux de maintenance, a-t-on appris, lundi, de la Société de l’eau et l’assainissement (SEOR).

“La SEOR lancera jeudi des travaux pour réparer deux importantes fuites survenues sur une conduite de transfert au niveau du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), ce qui engendrera des perturbations dans l’alimentation en eau potable dans toute la partie est”, a annoncé le directeur général de la SEOR, Oussama Heleili, lors d’une conférence de presse.

Les perturbations toucheront les daïras de Bethioua, Arzew, Gdyel et Bir El Djir, les communes de Sidi Chahmi et El Bria, ainsi que la partie Est de la commune d’Oran, a-t-on précisé de même source. La durée des travaux de maintenance est estimée à 48 heures et 24 autres heures supplémentaires seront nécessaires pour le remplissage du réseau et des réservoirs, a expliqué M. Heleili, ajoutant que “l’arrivée de l’eau dans les robinets risque de prendre plus de temps pour les zones qui sont en fin de réseau”.

“Le rétablissement de l’alimentation en eau potable débutera d’abord dans les daïras de Bethioua, Arzew et Gdyel, se trouvant en début du réseau, à partir de dimanche pour ensuite atteindre les autres zones touchées”, a-t-il encore noté, ajoutant que “le problème concerne deux fuites importantes, estimées entre 1.000 et 1.500 m3/jour, qui nécessitent une intervention rapide, avec un haut risque d’éclatement si la réparation est différée”. “Si la conduite éclate, la durée de maintenance peut être beaucoup plus importante et le volume d’eau perdu le sera également”, a noté, pour sa part, le sous-directeur de la SEOR Houari Khoudja.

Il a ajouté que pas moins de 30.000 m3 seront perdus à l’instant même de l’éclatement, avec une durée de maintenance qui pourrait atteindre les dix jours.