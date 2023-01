Les services communaux d’Es-Sénia (Oran) ont procédé mardi à la démolition de neuf constructions construites illégalement, a-t-on appris auprès de cette collectivité locale. Les services techniques ont démoli, avec le concours des services de la daïra et ceux de la sûreté, les constructions érigées illicitement à proximité du site des 600 logements publics locatifs, en cours de réalisation, à Aïn El Beida, relevant de la commune d’Es Sénia. Les moyens humains et matériels requis ont été mobilisés pour cette opération, a-t-on indiqué, tout en soulignant que ce genre d’opérations se poursuivra au niveau de la commune et la daïra d’Es Sénia. Quelque 100 constructions réalisées sans autorisation dont 26 dans les zones dites «Rocher» et «Coca», relevant de la commune d’Oran, avaient été démolies au cours du mois de décembre dernier, outre 70 autres constructions à Haï Chahid Mahmoud, à proximité du groupe d’habitat des 300 logements dans la commune de Hassi Bounif. Plus de 210 constructions érigées illégalement, dont certaines en cours de réalisation, ont été démolies durant l’année écoulée dans plusieurs régions de la wilaya, à l’instar de la localité Hassiane Toual (Benfréha), des communes d’Es Sénia, Bir El Djir, Misserghine, Arzew, Hassi Bounif et Oran, rappelle-t-on.

