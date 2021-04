Des vestiges renseignant sur un site archéologique et historique remontant à l’ère médiévale ont été découverts aux environs de la commune d’El Braya (sud d’Oran), a-t-on appris mercredi auprès de la section d’Oran de l’Office national d’exploitation et de gestion des biens culturels protégés. Il s’agit de ruines de murailles, de débris de poterie et d’un système hydrique composé de bassins sur une superficie de 4 hectares, découverts dans une zone de la commune d’El Braya relevant de la daira de Oued Tlélat, a indiqué le directeur de la section par intérim, Yacine Benomar. Le site découvert par un citoyen de la commune remonte à l’époque médiévale, a-t-il fait savoir, soulignant que le cadastre archéologique de cette découverte permettra de déterminer précisément la période à laquelle ce site a été édifié puisque le moyen âge s’étend sur plusieurs siècles. Sitôt informés, des experts de la direction de la Culture et des Arts et de l’Office national de gestion et exploitation des biens culturels d’Oran se sont rendus sur les lieux pour leur inspection, en présence du chef de daira d’Oued Tlélat et du président d’APC d’El Braya.

