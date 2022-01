Moins de deux mois après le passage du ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag à Oran, c’est au tour du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville de s’y rendre, lundi 3 janvier, et de superviser l’état d’avancement des chantiers d’infrastructures sportives destinées aux prochains Jeux méditerranéens prévus l’été prochain dans la métropole de l’ouest algérien.

Par Selma Allane

Sur place, l’instruction a été donnée d’accélérer les travaux du complexe olympique qui ont connu un retard considérable par rapport au calendrier prévu, bien que le ministre de la Jeunesse et des Sports ait minimisé, fin novembre 2021, le surtemps pris pour la livraison des bâtiments et autres équipements devant accueillir les participants à ces jeux importants pour l’image de la ville algérienne et pour le pays entier, en raison de son caractère international et de l’intérêt que lui accordent les médias. Le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé à Oran une réunion en présence du directeur des équipements publics de la wilaya, des directeurs centraux et du maître d’oeuvre chinois ainsi que des représentants d’entreprises algériennes engagées dans les chantiers dans le cadre de la sous-traitance en matière d’études et d’ingénierie. Ce tour de table a, selon un communiqué du département de Belaribi, relevé l’un des problèmes à l’origine du retard d’avancement des chantiers, à savoir le financement des travaux de réalisations et le paiement des dettes dues aux entreprises chinoises en charge des opérations sur les sites ainsi que le manque de matériaux de construction nécessaires à certains équipements. Parmi les infrastructures où le retard d’accomplissement est important il y a le stade olympique de 40 000 places ainsi que le stade d’athlétisme d’une capacité de 4 200 places dont les travaux devaient être achevés 45 jours après la visite, fin novembre dernier, du ministre de la Jeunesse et des Sports.

Afin de jouer la course contre la montre, Belaribi a instruit les responsables des chantiers de passer au «système 3×8» matin et soir «concernant le transport et la garantie des équipements nécessaires à la pose de la façade en verre de 5 500 m2, dont le taux de réalisation est de 60%». Quant aux travaux de bétonnage qui connaissent un rythme considérable, le ministre a ordonné leur parachèvement à 100%, à la faveur de la levée des réserves et contraintes entravant le parachèvement des travaux, selon le communiqué de son département. Concernant le revêtement du sol, dont la superficie est estimée à 15 000 m2, «les travaux ont été lancés et un tiers de la superficie est achevée et le marbre sera placé dans certaines parties à partir de la semaine prochaine». L’entreprise chargée de placer les chaises homologuées par les Fédérations internationales de handball, de basketball, de volleyball et de natation a été instruite de les installer dans les plus brefs délais au niveau des deux salles concernées. Fin novembre, le Comité international des Jeux méditerranéens a exprimé son inquiétude par rapport au retard des travaux. Le ministre des sports avait répondu que son appréhension «n’a aucune relation avec la réalité».