Des quartiers et cités de la ville d’Oran et le nouveau pôle urbain « Ahmed Zabana » verront, dimanche prochain, une coupure d’eau à cause des travaux de raccordement à un nouveau réservoir à Ain El Beida, a indiqué jeudi un communiqué de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR). Les travaux programmés pour 24 heures par la direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya portant sur le raccordement d’une nouvelle station de pompage de l’eau potable au nouveau pôle urbain « Ahmed Zabana » à un réservoir d’une capacité de 2×50.000 mètres cubes à Ain El Beida, a-t-on précisé. La même source a souligné que la perturbation en alimentation en eau touchera les quartiers de Bouamama et de « Ellouz » (ex Les amandiers), la cité 1.300 logements AADL et le nouveau pôle urbain « Ahmed Zabana ».

