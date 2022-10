Un colloque international sur le thème «Art cinématographique au 21e siècle» est prévu demain à Oran dans le cadre des festivités célébrant le soixantième anniversaire de l’indépendance, a-t-on appris des organisateurs.

Organisée par la Faculté des Sciences sociales de l’Université d’Oran 2 Mohamed Benahmed, en collaboration avec l’Ecole supérieure des affaires, cette rencontre sera animée par des chercheurs d’Algérie, de Tunisie, de Turquie, de France et d’Allemagne.

Le colloque, dont les travaux se dérouleront en mode présentiel et par visioconférence, abordera les questions de la mémoire et de l’identité dans le cinéma arabe, les effets du patrimoine immatériel dans le cinéma algérien et le patrimoine cinématographique algérien.

Les participants au colloque auront à débattre également de l’industrie cinématographique et du rapport du cinéma avec la philosophie et les théories cinématographiques.

Au programme de la rencontre, une vingtaine de communications traitant, entre autres, de «Les enjeux esthétiques de la présentation dans le cinéma contemporain», «Le rôle de la pratique académique dans le renforcement de l’identité culturelle du cinéma algérien», «Le patrimoine immatériel dans le cinéma algérien: film Hiziya comme modèle» et «Le cinéma dans l’équilibre de l’économie: les festivals de films comme modèles». n

