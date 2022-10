La wilaya d’Oran abritera une foire de la production agricole le 13 octobre courant sous le slogan «60 ans de réalisations pour assurer la sécurité alimentaire», avec la participation de 35 exposants, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

L’exposition, qui sera organisée à l’occasion de la Journée nationale de la vulgarisation agricole (1er octobre) et la Journée mondiale de l’alimentation (16 octobre), verra la participation de tous les acteurs du secteur agricole activant à Oran, à l’instar de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), l’Office national de l’aliment de bétail (Onab), la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a indiqué le Secrétaire général de la Chambre d’agriculture de la wilaya, Houari Zeddam.

Lors de cette manifestation, qui sera accueillie par l’Entreprise nationale de production de matériels agricoles à l’initiative de la Direction des services agricoles et de la Chambre agricole d’Oran, les produits des différentes filières agricoles (produits oléicoles, miel, lait, fromage) et du matériel agricole seront exposés, a indiqué M. Zeddam.

La foire a pour objectif de mettre en exergue le savoir-faire des agriculteurs, de mettre en valeur les produits agricoles de la wilaya, d’échanger les expériences entre les participants et de s’initier au matériel agricole, a-t-on souligné.

A cette occasion, les autorités locales donneront le coup d’envoi officiel de la saison des labours-semailles pour la saison agricole 2022-23 au niveau de la ferme Bouazza, dans la commune d’El Karma, selon le Secrétaire général de la Chambre agricole d’Oran. Il a affirmé que pour cette saison agricole toutes les conditions seront réunies à Oran afin d’exploiter toutes les terres réservées à la céréaliculture en application des instructions des autorités suprêmes du pays.

Dans ce cadre, une campagne de sensibilisation des céréaliculteurs sur l’importance d’exploiter convenablement les terres agricoles et de respecter le processus technique consistant en l’utilisation des semences traitées et des engrais acquis auprès de la CCLS, le désherbage et l’irrigation, entre autres.

