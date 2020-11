Pas moins de 86 constructions illicites ont été démolies dans les communes d’Oran et Hassi Bounif, dans le cadre de la lutte contre les constructions illicites et la protection des terres agricoles et forestières, a-t-on appris mercredi des services de la wilaya.

Les services de la commune, en coordination avec le groupement territorial de la gendarmerie nationale, ont procédé, mardi, à la démolition de 75 habitations et plateformes de terrassement dans 120 sites au niveau du secteur urbain de Bouâmama, dans la commune d’Oran.

D’autre part, 11 constructions dont 8 achevés et 3 en cours (fondations), ont été démolies au niveau de la commune de Hassi Bounif, a indiqué la même source, ajoutant que les opérations de démolition des constructions illicites se poursuivent sur tout le territoire de la wilaya d’Oran.

