Environ 840 lits dans différents établissements hôteliers de la wilaya d’Oran ont été réquisitionnés pour le confinement des personnes positives au Covid 19 mais «asymptomatiques», a-t-on appris samedi du chargé de communication de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP). «Les services de la wilaya d’Oran ont consacré 840 lits dans 6 établissements hôteliers de la wilaya, pour le confinement des personnes atteintes de Covid-19 mais asymptomatiques dans une démarche visant à assurer de meilleures conditions de prise en charge de ces patients», a indiqué à l’APS Youcef Boukhari. Cette démarche vise essentiellement à atténuer la pression sur les grands pôles hospitaliers, particulièrement en cette période caractérisée par une recrudescence des nouveaux cas de Covid 19 dans la wilaya, mais aussi par l’épuisement et la saturation des personnels médicaux et paramédicaux en charge de la lutte contre la pandémie. Ces personnes positives Au Covid 19, mais n’ayant pas de symptômes, vont désormais observer leur confinement dans ces établissements hôteliers, après s’être prescrit le traitement adéquat, et ce, afin de mieux les prendre en charge. Il s’agit de personnes asymptomatiques, qui ne peuvent éventuellement pas respecter le confinement chez eux, pour cause entre autres «de problème de d’étroitesse de logement, ou habitant dans des bidonvilles». «Ces cas, peuvent contaminer d’autres s’ils ne respectent pas le confinement et se retrouvent à l’extérieur», a souligné Dr Boukhari qui a ajouté que «le but également étant de casser la chaîne de contamination par le Virus».

Articles similaires