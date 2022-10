Pas moins de 15 personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu mardi dans la daïra d’Ain Turck (Oran), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L’accident s’est produit suite au dérapage et au renversement d’un bus de transport de voyageurs au niveau du chemin de wilaya (CW 20) reliant les communes de Bousfer et Ain Turck faisant 15 blessés à des degrés différents de gravité, a-t-on indiqué.

Les agents de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers secours et transférer les blessés aux urgences médicales de l’établissement hospitalier Medjeber Tami d’Ain Turck.

L’intervention de la Protection civile a vu la mobilisation de 25 agents de différents grades, deux camions de secours et quatre ambulances.

Les services compétents de la sûreté ont ouvert une enquête sur les circonstances de l’accident

Articles similaires