L’OM propose de mettre des locaux au sein du stade Orange Vélodrome à disposition de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la campagne de vaccination contre le Covid-19. « L’OM est pleinement engagé dans la lutte contre la pandémie en ces temps de crise sanitaire. Le club avait déjà promu le port du masque à travers des vidéos de joueurs du club sur ses réseaux sociaux et soutenu les personnels soignants à travers la promotion de PHOCEO, le fonds de dotation des Hôpitaux universitaires de Marseille-Méditerranée, écrit l’OM dans un communiqué publié mercredi.

Le club propose désormais de mettre à disposition de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des locaux au sein du stade Orange Vélodrome afin de faciliter l’organisation de la campagne de vaccination. Les caractéristiques du stade permettent en effet d’accueillir la logistique nécessaire et d’aménager plusieurs environnements différents, de la consultation pré-vaccinale aux séances de vaccination, tout en garantissant la sécurité des vaccins et de la vaccination »

