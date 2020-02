Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé des entrevues à des médias nationaux et étrangers portant sur les différentes questions nationales et internationales, rapporte l’APS. Outre l’entretien accordé au Figaro, publié ce mercredi, une entrevue télévisée sera diffusée jeudi à partir de 20H30 sur les chaines publiques et privées ainsi que sur les ondes de la Radio (photo en haut: rencontre du président avec plusieurs médias publics et privés le 22 janvier dernier). Vendredi, une interview accordée à la Télévision Russia Today Arabic sera diffusée à partir de 21H00 .

