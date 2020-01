La troupe de danse chinoise de la ville de Chengdu a subjugué le public de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, dans la soirée de jeudi dernier, lors d’un spectacle haut en couleurs, notamment marqué par de spectaculaires performances d’arts martiaux pratiqués depuis des millénaires. La salle de l’Opéra s’avéra exiguë pour le flux d’admirateurs venus découvrir les danses chinoises. Le nombreux public de cette soirée a ainsi découvert un spectacle original intitulé « la Fête de l’heureux printemps chinois ».

C’est sous un tonnerre d’applaudissements que les danseuses ont fait leur apparition sur scène. Le public fut, dès l’entame du spectacle, attiré par les effets d’une musique captivante et un jeu de lumières original. La danse chinoise classique a été au rendez-vous, gracieusement exécutée par des danseuses à la maîtrise minutieuse du geste. Le public a surtout été marqué par la splendeur des costumes des danseuses, leur virtuosité, la magnificence des voix et les subtilités des instruments de musique.

Au programme de cette soirée, plusieurs tableaux de danses traditionnelles et contemporaines, dont ceux intitulés «Flowers Blooming in all their Beauty», «Music and Dance in Shu Palace», «Ermalamba» et «Bright and Valiant Look».

Il est également prévu des chants et de la musique avec le solo «Millennium Covenant, Half a Pot of Yarn», une performance de musique folklorique «Love Song in Kangding, Charming Girls», des spectacles d’acrobaties avec «Strength» et en final la performance de «Ethnic Orchestra Solo : Liangshan Style».

Cet événement, organisé par l’ambassade de Chine en Algérie, en collaboration avec le ministère chinois de la Culture et du Tourisme et le ministère algérien de la Culture, avait auparavant été présenté dans les villes de Koléa et Aïn Defla.

La troupe de danse chinoise a ainsi animé un spectacle mémorable à la maison de la culture Emir-Abdelkader de la ville en présence de plusieurs familles venues des quatre coins de la wilaya et des régions limitrophes, selon l’APS.

Se félicitant des conditions du déroulement du spectacle, le conseiller culturel à l’ambassade de Chine à Alger, Zhang Yi, a relevé la réaction du public de Aïn Defla lequel a «adopté» rapidement la troupe de Cheng.

«La réaction du public laisse croire à l’existence, depuis belle lurette, d’une relation chaleureuse et intime entre lui et les artistes », a-t-il soutenu, se disant persuadé que les moments passés resteront certainement gravés dans la mémoire des spectateurs.

Se félicitant de l’amitié « ancestrale » entre l’Algérie et la Chine, il a émis le souhait de voir les échanges culturels raffermir les relations existantes entre les deux pays en tout point de vue notamment dans le domaine du tourisme.

