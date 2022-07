Les pressions sur l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) reviennent afin que ses membres augmentent leur production pour faire baisser les prix. Dans ce sens, le président américain Joe Biden s’est rendu en Arabie saoudite pour une visite de deux jours vendredi et samedi dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient où il a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS). Le 18 juillet, il est également prévu que le président français Emmanuel Macron rencontre à Paris le dirigeant des Emirats arabes unis Mohammed Ben Zayed, selon des «sources anonymes de Bloomberg bien que le gouvernement français n’ait pas confirmé la réunion», rapporte la presse locale. Ces prochaines discussions sont interprétées également comme une façon de peser dans les discussions autour de l’avenir de l’OPEP+, dont le mandat expire fin juillet, avec l’espoir de rompre l’alliance Russie-OPEP.

Le Président Biden voudrait «obtenir de l’Arabie saoudite, premier exportateur de brut mondial, qu’elle ouvre les vannes pour calmer l’envolée des cours de pétrole», selon l’AFP. Les pourparlers porteront donc sur l’approvisionnement en pétrole sur fond de crise de l’Occident avec la Russie. L’expert pétrolier Tewfik Hasni place ces discussions dans un contexte plus à dimension économique. «Je pense qu’il faut d’abord parler d’une crise économique qui a dépassé toutes nos appréhensions. L’annonce récente que les Etats-Unis ont atteint une inflation jamais connue auparavant, à la dimension de celle des subprimes, est très inquiétante», a-t-il déclaré. Il a poursuivi que l’une des raisons de cette inflation est la facture énergétique qui ne touche pas seulement les Etats-Unis mais pratiquement le monde occidental. Rappelant que l’une des promesses de Biden était de faire baisser les coûts des carburants, donc du pétrole, il estime qu’actuellement «le président américain est en train, en fait, de jouer son prochain mandat». L’expert rappelle également que Biden a «mis de côté toutes les menaces qu’il avait portées sur l’Arabie saoudite, la traitant de pays paria après l’assassinat de Khashoggi». Aussi, la rencontre de Biden avec le prince saoudien «démontre bien qu’il veut rallier à son camp MBS qui a trouvé un allié naturel dans la Russie lors de la crise qu’il traversait vis-à-vis des Etats-Unis», a estimé M. Hasni. A propos de l’éventualité d’évincer la Russie des décisions sur le marché pétrolier et de faire pression sur l’OPEP pour qu’elle rompt son alliance avec ce pays, notre interlocuteur n’y croit pas beaucoup. «Jamais l’OPEP (qui est devenu OPEP+) n’a eu autant de poids qu’avec la Russie. C’est pour cela que ce qui se passe aussi, c’est que l’antagonisme des Etats-Unis contre la Russie s’est élargi à ce plan, c’est-à-dire à celui de voir la maîtrise du marché pétrolier par l’Arabie saoudite et la Russie», a-t-il dit. C’est pour cela que «les chances de voir aboutir ces discussions restent faibles», d’après M. Hasni, qui se demande, par ailleurs, «quel serait l’intérêt du royaume saoudien de baisser son brut alors qu’il s’est recréé une puissance incroyable».

Pour lui, l’Arabie saoudite sait que l’ère du pétrole va s’arrêter et ne vas pas dépasser 2030-2035, ce qui fait que les intérêts des Saoudiens aujourd’hui, a-t-il poursuivi, «ne vont pas dans le sens de baisser la rente pétrolière qu’ils détiennent d’autant plus qu’ils n’ont pas de gaz». Les Etats-Unis, a-t-il encore rappelé, ont «essayé de récupérer le Venezuela mais cela n’a pas marché» et ils «doivent prendre leur décision maintenant concernant l’Iran (…)». En attendant de voir l’aboutissement des prochaines discussions sur le brut, les prix restent volatils et continuent de jouer au yoyo, en descendant sous la barre de 100 dollars le baril. Ceci au moment où les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sont plutôt alarmistes par rapport à celles de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. En effet, l’OPEP prévoit que la croissance de la demande de pétrole va se poursuivre en 2023 à 103 mb/j dans son rapport publié avant-hier mardi. L’AIE, qui a publié son rapport mercredi dernier, estime que «la demande mondiale devrait atteindre 101,3 mb/j». Dans ses prévisions, elle note que «la production pétrolière mondiale devrait croître d’ici à la fin de l’année, et l’offre mondiale atteindre une moyenne journalière de 100,1 mb/j en 2022. Mais à 101,1 mb/j prévu en 2023, l’offre serait en dessous de la demande». Interrogé à ce propos de ces différences dans les appréciations de l’OPEP et de l’AIE, Tewfik Hasni répond : «L’OPEP a intérêt à dire que la demande va augmenter et l’AIE, elle, est consciente de la récession qui se prononce. Je réitère que l’inflation est énorme. Et pour pouvoir juguler l’inflation, les Occidentaux sont obligés d’augmenter les taux d’intérêt des monnaies, ce qui va amener une récession économique. Ce qui veut dire que la demande va chuter. En plus du fait que l’inflation, aujourd’hui, a principalement pour cause la facture énergétique.» Il a tenu à noter, dans ce sens, qu’il y a «une stratégie pour plafonner les prix du pétrole» par les Européens. Pour ce qui est du prix du baril de brut algérien le Sahara Blend, qui a atteint un sommet en gagnant 13,03 dollars en juin dernier par rapport à mai, M. Hasni est resté prudent, loin du satisfecit affiché en de pareil cas. «C’est purement conjoncturel. C’est une conjoncture exceptionnelle. Il ne faut pas se leurrer comme le pensent certains en disant que nous avons retrouvé une rente pétrolière», a-t-il commenté. «C’est faux de penser que les prix vont rester haut, et cela peut être encore plus grave lorsqu’on ne se prépare pas à une baisse», a-t-il conclu.

