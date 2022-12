La croissance de la demande mondiale de pétrole devrait s’établir à 2,5 millions de barils par jour (bpj) cette année et à 2,2 millions de bpj l’année prochaine, a déclaré l’OPEP hier mardi, laissant inchangées les estimations du mois précédent, sur fond d’espoir d’un assouplissement des mesures de restriction de la production en Chine.

La croissance de la demande mondiale de pétrole en 2022 devrait se maintenir à 2,5 millions de bpj, avec une demande totale de 99,6 millions de bpj en moyenne, soit la même évaluation que le mois dernier, a déclaré l’OPEP dans son rapport mensuel sur le marché du pétrole (MOMR), très suivi, aujourd’hui.

« Les nouveaux lockdowns en Chine ont pesé lourdement sur la demande de pétrole, le pays enregistrant une contraction de la demande de pétrole en 2022 », a déclaré l’OPEP repris par le site spécialisé en énergie « Prixdubaril ».

Mais l’année prochaine, « une résolution du conflit géopolitique en Europe de l’Est et un assouplissement de la politique chinoise du zéro COVID pourraient offrir un certain potentiel de hausse », a indiqué l’organisation pétrolière dans ses perspectives pour 2023. La croissance de la demande mondiale de pétrole l’année prochaine devrait augmenter de 2,2 millions de bpj pour atteindre une moyenne de 101,8 millions de bpj, soutenue par les améliorations géopolitiques attendues et l’endiguement du Covid en Chine.

L’OPEP a toutefois averti que les perspectives actuelles, inchangées depuis le mois dernier, « supposent le succès de l’endiguement du COVID-19 et une reprise de la croissance économique pré-pandémique en Chine, tandis que la demande de pétrole de l’Inde devrait être soutenue par une croissance économique saine continue. »

« Alors que l’année 2022 touche à sa fin, le récent ralentissement de la croissance économique mondiale, avec toutes ses implications de grande portée, devient tout à fait évident. L’année 2023 devrait rester entourée de nombreuses incertitudes, imposant vigilance et prudence », a prévenu l’Opep.

En ce qui concerne l’offre, les perspectives de l’OPEP concernant la croissance de la production de liquides non OPEP restent largement inchangées et devraient s’établir à 1,5 million de bpj en 2023, grâce aux États-Unis, à la Norvège, au Brésil, au Canada, au Kazakhstan et à la Guyane, tandis que la production de pétrole devrait diminuer principalement en Russie et au Mexique.

«Néanmoins, de grandes incertitudes persistent autour du développement géopolitique en Europe de l’Est, ainsi que du potentiel de production de schiste américain l’année prochaine»a déclaré l’OPEP. (Source Prixdubaril.com) <