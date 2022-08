L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) réaffirme le rôle important que joue la Russie dans la réussite de l’accord de production mis en place l’Opep+.

Par Feriel Nourine

Le géant russe est «un acteur important, principal et très influent sur la carte énergétique mondiale», a affirmé le nouveau secrétaire général de l’Opep, Haitham al-Ghais, au journal koweitien Al rai.

Il a souligné que l’organisation n’était pas en concurrence avec la Russie sur le marché pétrolier et que la Russie était vitale pour le succès de l’accord Opep+.

Des déclarations qui ont tout d’une nouvelle réponse de l’Opep aux manœuvres opérées par les pays occidentaux pour isoler la Russie en l’évinçant de l’alliance dans laquelle Moscou a joué un rôle d’artisan en tant que chef de file des pays partenaires de l’organisation.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce rôle est mis en avant depuis le début de la guerre en Ukraine et les pressions exercées par ces pays pour mettre en quarantaine la Russie en portant un coup à la cohésion de l’Opep+.

Le nouveau SG rappelle le principe de cette cohésion à la veille de la réunion ministérielle de l’alliance, qui se tiendra demain en visioconférence. Ce sera le premier rendez-vous du genre pour Haitham al-Ghais dans son nouveau poste de responsabilité.

Selon les premiers rapports, le groupe discutera probablement du maintien de la production de pétrole inchangée en septembre par rapport à août, bien que certaines sources aient déclaré à Reuters qu’il pourrait également parler d’une augmentation modeste. Ceci même si, lors de sa visite effectuée en juillet dernier en Arabie saoudite, le président américain Joe Biden a passé une partie de son temps a essayé de convaincre l’Arabie saoudite d’utiliser ses capacités pour augmenter l’offre de l’Opep.

Interrogé sur ce dossier, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, n’a pas manqué de mettre en évidence le rôle de l’Opep+ en tant qu’instance de référence pour les pays qui la composent, dont l’Arabie saoudien, chef de file de l’organisation. «Nous avons des liens avec d’autres pays dans la cadre de l’Opep+», a indiqué Al-Jubeir.

«L’Opep+ effectue convenablement sa mission et assure le suivi l’évolution du marché. C’est à elle de décider s’il y a augmentation de la production», a-t-il souligné, avant de rappeler que l’offre actuelle tourne autour de ses «capacités maximales».

De son côté, M. Al-Ghais relève que le marché pétrolier est actuellement «très volatil et turbulent», ajoutant, dans l’interview, que «l’Opep ne contrôle pas les prix du pétrole, mais pratique ce qu’on appelle «régler les marchés en termes d’offre et de demande».

Le même responsable a, par ailleurs, rappelé ce qu’avaient affirmé l’Arabie saoudite et les Émirats arabes, plusieurs fois approchés pour mettre plus de brut dans le marché et faire baisser les prix. Ces deux géants de l’Opep ont régulièrement rétorqué que la hausse des prix n’était pas liée seulement à la guerre en Ukraine, mais à un processus dont les conséquences avaient commencé bien avant que cette guerre ne soit déclenchée.

«Toutes les données confirment que les prix ont commencé à augmenter progressivement et de manière cumulative, et avant le déclenchement des développements russo-ukrainiens, en raison de la perception dominante sur les marchés d’une pénurie de capacité de production inutilisée, qui s’est confinée à quelques et des pays limités», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que les prix pourraient poursuivre leur tendance haussière en raison d’investissements insuffisants dans la nouvelle production.

Le Koweitien Haitham Al-Ghais a pris ses nouvelles fonctions de SG de l’Opep hier 1er août, après avoir été nommé à ce poste en janvier dernier, en remplacement du Nigérian Mohammad Sanusi Barkindo. Ce dernier est décédé récemment, faut-il le rappeler.

M. Al-Ghais est présenté comme un «vétéran» de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC) et gouverneur de l’Opep du Koweït de 2017 à juin 2021. Il a également présidé le comité technique conjoint (JTC) de la déclaration de coopération (DoC) en 2017 et a ensuite été membre du JTC jusqu’en juin 2021. n