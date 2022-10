PAR INES DALI

Après la décision de l’OPEP+ de réduire sa production de 2 Mb/j, les médias occidentaux évoquent des menaces américaines contre l’Arabie saoudite. La décision prise par l’OPEP+, lors de sa réunion mensuelle tenue le 5 octobre dernier, d’opérer une réduction de sa production de 2 millions de barils par jour pourrait avoir des conséquences sur le chef de fil de l’OPEP, selon les médias occidentaux. Ces derniers vont jusqu’à évoquer carrément «des menaces» de Washington à l’encontre de Riyad. Jusqu’à présent, la réaction officielle des Etats-Unis a été rendue publique par le biais d’un communiqué et semble «assez générale».

Dans ce communiqué, diffusé mercredi dernier, juste après que l’OPEP+ eut annoncé sa décision, le président américain, Joe Biden, a déclaré qu’il était «déçu par la décision à courte vue de l’OPEP+ de réduire les quotas de production». «Au moment où il est d’une importance cruciale de maintenir l’offre mondiale d’énergie, cette décision pénalise en premier lieu les pays à revenus faibles et moyens», selon le même communiqué, qui poursuit que Biden a ajouté que des mesures seront envisagées pour «réduire le contrôle de l’OPEP sur les prix de l’énergie».

Pour sa part, l’OPEP devenue l’OPEP+ depuis que d’autres pays producteurs de pétrole l’ont rejoint, a toujours assuré qu’elle s’engageait à alimenter le marché avec «un approvisionnement stable et régulier». Mais il semble que sa dernière décision n’ait pas été du goût de la Maison Blanche qui n’a pas caché sa «déception» et aurait voulu plus de pétrole sur le marché, sinon une coupe qui aurait été bien plus bas que celle annoncée par l’OPEP pour le mois de novembre. Et le fait que Washington ait clairement affirmé que de nouvelles «mesures» pourraient être prises sur le marché pétrolier est perçu comme une «menace» contre l’Arabie saoudite. Ce qui a provoqué le courroux de l’Oncle Sam, selon les médias occidentaux, c’est que l ‘OPEP+ a pris cette décision «malgré les nombreuses tentatives de Washington de faire changer d’avis les dirigeants» des pays producteurs, notamment l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis». La stabilité des prix dans une fourchette qui arrange aussi bien les pays producteurs que les pays consommateurs n’est pas évoquée par les médias et agences occidentaux comme étant un paramètre déterminant. C’est, pourtant, la première règle du marché qui doit être régulé par l’offre et la demande devant garantir des prix raisonnables et acceptables par les deux parties. De hauts responsables américains avaient été chargés de dissuader les Saoudiens et les Emiratis d’une réduction de la production, selon un site électronique spécialisé dans le pétrole. Il a indiqué que les points de discussion comprenaient «une menace pas trop voilée de dommages à la réputation et aux relations étrangères».



«Il y a un grand risque politique pour votre réputation et vos relations avec les Etats-Unis et l’Occident si vous avancez», ont affirmé les responsables américains selon la même source. Cette déclaration et celle du Congrès américain, au lendemain de la décision de l’OPEP+, tend à rendre le problème plutôt politique qu’économique. En effet, au Congrès, un appel a été lancé par les démocrates de Biden pour que les Etats-Unis retirent leurs troupes d’Arabie saoudite et pour le gel des ventes d’armes aux pays de la région.

S’exprimant après ces suggestions, le ministre saoudien aux Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a défendu son pays. «L’Arabie saoudite ne politise pas le pétrole ou les décisions pétrolières», a-t-il affirmé, vendredi, à Fox News. Plutôt qu’un désaccord ou une divergence de point de vue strictement économique, il semble que la situation évolue vers un différend politique. La seule façon de réduire le contrôle de l’OPEP sur les prix de l’énergie serait de «stimuler la production nationale aux Etats-Unis», selon Oilprice, qui ajoute aussitôt que «c’est quelque chose que Biden a juré de ne pas faire et s’est même engagé à l’empêcher».

L’offre des Etats-Unis est importante, selon l’économiste Abderrahmane Mebtoul. «Du côté de l’offre, nous assistons à une hausse plus rapide que prévu de la production de pétrole (non conventionnel) des USA qui a bouleversé toute la carte énergétique mondiale», a-t-il estimé dans une contribution transmise à «Reporters». «Pour les gisements de pétrole et gaz de schistes moyens américains, la rentabilité est entre 60 dollars pour les petits gisements, 40 dollars pour les gisements moyens et 30 dollars pour les grands gisements», a-t-il ajouté. Bien plus, «les Etats-Unis, importateur par le passé, sont devenus le plus grand producteur de pétrole brut devant l’Arabie saoudite et la Russie», a-t-il relevé.

La décision de l’OPEP+ de baisser sa production intervient pour soutenir le marché pétrolier dont les prix ont chuté ces dernières semaines pour se stabiliser entre 80 et 90 dollars le baril. La réunion de l’organisation pétrolière et ses alliés était très attendue et a alimenté les spéculations sur une réduction significative de la production de brut, ce qui a influé sur les cours de pétrole qui sont repassés au-dessus des 90 dollars le baril. Vendredi, le Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, était coté 94,76 dollars le baril vers 8 h 00 GMT, en hausse de 0,36%. Le baril du West Texas International (WTI) pour échéance en novembre, était à son plus haut niveau depuis un mois, à 88,76 dollars (+0,36%).