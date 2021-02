Elle reste sur son petit nuage. Après avoir écrasé Kristina Mladenovic au tour précédent et, entre autres, avoir éliminé d’entrée Victoria Azarenka d’entrée, Jessica Pegula s’est offert le scalp d’une nouvelle tête de série majeure dans le tournoi féminin. Elina Svitolina a ainsi fini par céder sous les coups de la 61e joueuse mondiale en trois sets (6-4, 3-6, 6-4) et 1h55 de jeu. Grâce à cette première victoire en carrière sur une membre du Top 10, l’Américaine découvrira les quarts de finale d’un Grand Chelem contre sa compatriote Jennifer Brady qui a solidement maîtrisé Donna Vekic (6-1, 7-5).

Kristina Mladenovic ne l’avait pas caché : Jessica Pegula l’avait particulièrement impressionnée au 3e tour. Tant et si bien qu’elle la considérait comme une vraie outsider dans la course au titre, surtout si elle se défaisait d’Elina Svitolina, tête de série numéro 5. C’est désormais chose faite. Et malgré la couverture de terrain de l’Ukrainienne et sa capacité à faire jouer ses adversaires, l’Américaine a su trouver les solutions, et ce un mois après s’être inclinée contre la même adversaire à Abou Dabi.

Svitolina a notamment payé une curieuse passivité dans le premier set, tandis que Pegula s’est montré très efficace dans son jeu vers l’avant (9 montées victorieuses sur 10 au filet). L’Ukrainienne a bien eu le mérite de réagir dans la deuxième, remettant les compteurs à zéro. Mais la 61e joueuse mondiale a encore étonné par sa faculté mentale à reprendre le dessus, et ce malgré avoir vu son adversaire la débreaker dans la manche finale. Dans ce match, elle a fait les points et les fautes (31 coups gagnants et 40 erreurs) et a fini par être récompensée de ses initiatives. Le rêve continue donc pour elle.

