Rafael Nadal s’est imposé en patron hier mardi face au flamboyant Denis Shapovalov pour se hisser en demi-finales de l’Open d’Australie et faire ainsi un pas de plus vers un 21e titre record en Grand Chelem.

Par Igor GEDILAGHINE

Dans le tableau féminin, Madison Keys a mieux supporté la chaleur que son adversaire Barbora Krejcikova pour retrouver le dernier carré de Melbourne auquel elle avait déjà accédé en 2015. Pour son premier match en cinq sets depuis sa défaite en quarts de finale à Melbourne l’an dernier face à Stefanos Tsitsipas, Nadal, retombé au 5e rang mondial, a dominé Shapovalov 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Et le sourire affiché après une ultime volée du Canadien (14e mondial) trop longue en disait beaucoup sur sa satisfaction. «Il y a deux mois, je ne savais même pas si je serais simplement capable de revenir sur le circuit», a-t-il souligné en référence à la blessure au pied gauche qui l’a contraint à mettre un terme à sa saison 2021 début août, puis du covid exténuant qu’il a contracté en décembre. Mardi, il a livré un combat de 4h08 face à un adversaire de 13 ans plus jeune, «talentueux et agressif», et il s’est imposé malgré la chaleur, les doutes et des douleurs stomacales. «Je ne sais pas comment j’ai gagné. J’étais détruit», a reconnu le lauréat à Melbourne en 2009, qui affrontera vendredi l’Italien Matteo Berrettini (7e) ou le Français Gaël Monfils (20e) pour une place en finale. Dépassé pendant deux sets, Shapovalov a eu le mérite de ne pas baisser les bras et il est revenu à deux sets partout. Mais Nadal n’a jamais perdu en Grand Chelem après avoir mené deux sets à zéro. Et mardi, le flamboyant Canadien de 22 ans est tombé sur le patron. A l’image de ce moment au début du deuxième set où l’arbitre a eu une discussion animée à distance avec Shapovalov qui l’avait traité de «corrompu» parce qu’il ne disait rien à Nadal pour dépassement de temps entre les points. L’Espagnol, en position de servir, s’est alors approché du filet pour demander au Canadien ce qui ne lui convenait pas et, après une brève explication, le jeu a repris… sur les mêmes bases que jusque-là. Cette année, les organisateurs ont décidé de faire jouer les deux demi-finales masculines le vendredi (auparavant ceux qui se qualifiaient le mardi s’affrontaient dès le jeudi). Ce qui laisse deux jours au lieu d’un à Nadal pour se reposer et se préparer. «Deux jours, c’est très important, je n’ai plus 21 ans !», a-t-il souligné. L’Open d’Australie est le seul Majeur que Nadal, codétenteur du record de titres du Grand Chelem (20) avec Novak Djokovic et Roger Federer, n’a remporté qu’une seule fois.

Keys est back

«Je crois que je vais pleurer…», ont été les premiers mots de Keys après sa victoire 6-3, 6-2 contre la Tchèque Barbora Krejcikova (4e) dans une chaleur accablante. Si elle a ressenti autant d’émotions, c’est que l’an dernier, elle n’avait débuté sa saison qu’en mars et n’avait plus gagné qu’un seul match, à Indian Wells en octobre, après son élimination en 8es à Wimbledon en juillet. «L’an dernier a été si compliqué.

J’ai tout fait à l’intersaison pour repartir de zéro sans penser à l’année dernière. Jusque-là, ça fonctionne!», s’est félicité l’Américaine de 26 ans. Contre Krejcikova, les conditions de jeu ont été rendues extrêmement éprouvantes par la chaleur: 30°C dans l’air mais beaucoup plus sur le court puisque le niveau d’alerte de l’organisation est monté à 3,8 quand, à 5, les matches sont suspendus. «Je m’entraîne l’été à Orlando (en Floride) qui est à mon avis l’endroit au monde où il fait le plus chaud l’été», a souligné Keys pour expliquer comment elle avait fait pour mieux résister à la chaleur que son adversaire, la lauréate du dernier Roland-Garros. Jeudi, Keys affrontera pour une place en finale la N.1 mondiale Ashleigh Barty ou sa compatriote Jessica Pegula (21e).

(Source AFP)