Il est éternel ! Après un combat acharné de plus de quatre heures (4h03), Roger Federer est venu à bout de John Millman au super tir-break du 5e set (4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6 (10-8)), hier lors du 3e tour de l’Open d’Australie. Au bout de la nuit, le Suisse est allé puiser dans ses ressources pour inscrire les six derniers points du match et remporter un combat épique face à l’Australien, qui l’avait battu à l’US Open en 2018. Au prochain tour, le Suisse retrouvera le Hongrois Fucsovics tombeur de Paul en trois sets.

