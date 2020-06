Après le succès de son offre «Aya» auprès de ses abonnés, l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo récidive de fort belle manière en étoffant son offre «Dima Ooredoo» qui repose sur deux nouveaux produits «Anamusic» et «Neflexe», dont la particularité réside dans leur contenu : «développer et héberger localement». Ces nouveautés s’inscrivent en droite ligne avec notre «désir d’être de plus en plus à l’écoute de notre clientèle» car gravitant autour de trois axes, «des appels exclusifs, des avantages exclusifs et des structures tarifaires», a indiqué Douakel Tewfik, Directeur et manager de l’entreprise Ooredoo Algérie, lors d’une visioconférence qui s’est déroulée hier pour présenter les deux déclinaisons de «Dima Ooredoo». Le responsable a par ailleurs expliqué : «A travers ces deux nouvelles offres, nous avons avant tout cherché à donner la possibilité à notre clientèle d’accéder facilement et en toute transparence à ses choix en matière de communication. Autrement dit, donner le pouvoir à notre clientèle, notamment ceux férus de digitalisation.» Selon Adel Deragui, responsable marketing, «ces deux nouvelles vont en quelque sorte bouleverser le marché de la téléphonie mobile car c’est une approche exclusive». Et d’expliquer dans ce sens que «ce sont pas moins de 600 contenus locaux qui vont être mis gratuitement à la disposition de nos clients qui adopteront ces deux nouvelles offres». Pour le détail et concernant l’offre «Anamusic», il a fait savoir qu’elle contient près de 3 000 chansons de tout genre, quant à Neflixe, ce sont l’ensemble des films et documentaires algériens. Révélant dans la foulée que cela va encourager la production audiovisuelle algérienne et, par ailleurs, tirer des gains pour leurs auteurs. Toujours à propos de ces nouvelles offres, ce dernier fera remarquer qu’«elles feront l’objet d’une mise à jour au quotidien pour permettre aux clients de découvrir en temps réel les avant-premières». Concernant les prix de ces offres, ils se déclinent en trois catégories : la Dima à 1 200 DA avec 8 GO, 2 000 DA (30 GO) et, enfin, 3 500 DA donnant droit à 70 GO.

En guise de conclusion, le Directeur et manager dira : «C’est une nouvelle approche de communication et dont la concrétisation sur le terrain va se faire par étape. Aujourd’hui, nous entamons le premier pas dans cette perspective.»

Articles similaires