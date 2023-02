M. Roni Tohme, Directeur financier de Ooredoo Algérie, a été nommé Directeur général par Intérim de l’entreprise, succédant à M. Bassam Yousef Al-Ibrahim nommé DG de l’entreprise à Oman à compter du 1er mars.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans les télécommunications et les finances, M. Roni a intégré Ooredoo en 2020 en tant que Directeur financier de Ooredoo Algérie, note le communiqué de l’opérateur téléphonique, contribuant à façonner un département financier résilient et à apporter une contribution significative à la transformation digitale de l’entreprise.

Roni Tohme est un expert en télécommunication. Avant d’intégrer le groupe Ooredoo, Roni Tohme a occupé plusieurs postes de responsabilité où il s’est notamment distingué par sa connaissance du marché africain dont il a contribué de près à la croissance et ce, dans plusieurs pays. Il a participé, en tant que membre fondateur, au lancement de MTN en Guinée Bissau. Il a ensuite été nommé en tant que Chief Financial Officer à Africell au Sierra Leone, avant de rejoindre le groupe Airtel, successivement au Niger, au Congo-Brazzaville puis au Malawi. Il a rejoint le grand groupe asiatique Axiata au Bangladesh au sein duquel il occupa le poste Chief Financial & Legal Officer. Pour rappel, le groupe qatari Ooredoo est une entreprise internationale de télécommunications opérant au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. La société fournit ses services à ses clients particuliers et entreprises

dans 10 pays.

