Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu public, hier, ses résultats financiers du 3e trimestre 2022, a-t-on indiqué dans un communiqué.

Les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 22,6 milliards de dinars algériens au 3e trimestre 2022 (65,2 milliards de dinars algériens durant les 9 premiers mois de 2022), contre 21,8 milliards de dinars durant le 3eme trimestre 2021, soit une progression de 4%.

Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) a atteint 9 milliards de dinars algériens au 3e trimestre 2022 (24,5 milliards de dinars algériens durant les 9 premiers mois de 2022), contre 7,7 milliards de dinars à la même période de l’année 2021, soit une progression de 16 %.

En termes d’investissements durant le troisième trimestre 2022, Ooredoo Algérie a consacré 2,8 milliards de dinars algériens (9,4 milliards de dinars algériens durant les 9 premiers mois de 2022), contre 1,6 milliard de dinars durant la même période de l’année 2021, soit une progression de 72%.

Le parc clients est quant à lui estimé à 13 millions d’abonnés à fin septembre 2022.

Le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a estimé que «le bilan financier du 3e trimestre 2022, qui dépasse nos prévisions, témoigne de la viabilité et de l’efficacité de l’orientation stratégique de Ooredoo, tournée vers la digitalisation de ses services et la modernisation de ses équipements technologiques. Cette performance s’est concrétisée grâce à la rigueur, au professionnalisme et à l’engagement de tous les employés pour leurs efforts exceptionnels afin de fournir à nos millions de clients des solutions et des services innovants et à la pointe de la technologie. Je réitère l’engagement de Ooredoo à poursuivre ses investissements pour contribuer fortement au développement du secteur de l’économie numérique en Algérie.»

