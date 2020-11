Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé vendredi dans un communiqué la nomination de l’Algérienne Khalida Bouzar, au poste de secrétaire général adjoint et directeur du Bureau régional pour les Etats arabes, Programme de l’ONU pour le développement (PNUD). Khalida Bouzar succède à Mourad Wahba d’Egypte, qui est actuellement administrateur associé au PNUD, et Sarah Poole des Etats-Unis, qui est actuellement officier responsable du Bureau régional des Etats arabes. Mme Bouzar a été directrice régionale du Fonds international pour le développement agricole (FIDA) pour le région du Proche-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Europe depuis 2012, où elle a établi et dirigé des programmes et des opérations à grande échelle. Elle apporte plus de trente-cinq ans d’expérience en leadership au niveau international et national, dont 25 ans dans le système des Nations Unies. » Ses antécédents académiques, son expertise technique, son cheminement de carrière et ses intérêts couvrent un large éventail de questions de développement, notamment le développement durable, le développement rural, l’environnement, le changement climatique, la migration, l’économie et l’industrie », met en exergue l’ONU. L’algérienne Khalida Bouzar possède » une vaste connaissance de la région des Etats arabes, ainsi que des opérations au niveau mondial, régional et national des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, entre les politiques, les programmes, la gestion et les opérations », souligne l’organisation onusienne. Elle détient un doctorat en sciences de l’Université des sciences, Pierre et Marie Curie (Paris) et parle anglais, arabe et français.

