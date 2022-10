Le président de la Société d’oncologie et chef de service du centre Pierre-et-Marie-Curie d’Alger affirme que 55 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année.

Par Sihem Bounabi

Le professeur Kamel Bouzid a précisé que «la tendance de la prévalence du cancer en Algérie augmente de façon spectaculaire. S’exprimant sur les ondes de Radio Constantine, le médecin a précisé à ce sujet que «l’Algérie enregistre annuellement près de 55 000 nouveaux cas de cancer tous types confondus, dont 12 000 de cancer du sein, 5 000 du poumon et 5 000 de la prostate». «Le cancer colorectal, a-t-il ajouté, occupe le premier rang chez les hommes et le deuxième chez les femmes derrière le cancer du sein».

«Depuis les années 1990, le cancer a augmenté de façon spectaculaire dans le pays. Nous sommes passés de 10 000 nouveaux cas de cancer à 55 000 nouveaux cas par an», a-t-il poursuivi pour expliquer l’ampleur du phénomène depuis trois décennies.

«Les principales raisons de la propagation du cancer en Algérie, a-t-il expliqué, sont l’addiction au tabac et le changement du régime alimentaire de la population qui, pour la majorité, a abandonné les bases de la cuisine algérienne appartenant à la cuisine méditerranéenne connue pour son équilibre et sa nourriture saine».

Sur les chances de guérison, le chef de service d’oncologie du CPMC d’Alger a insisté sur l’importance d’effectuer des bilans de santé réguliers, estimant que ce sont de véritables outils de prévention et d’anticipation, et affirmant qu’«un diagnostic précoce aide grandement à guérir le cancer»



Tension persistante sur les traitements d’immunothérapie

Le président de la Société algérienne d’oncologie a, par ailleurs, tiré une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur le manque de disponibilité des médicaments destinés au traitement des cancéreux. « Il y a une grave pénurie de médicaments anticancéreux en plus de leur coût élevé », a-t-il prévenu. Enchaînant que « le coût des traitements innovants pour certains types de cancer sont très coûteux, 5 000 dollars en moyenne».

Il a souligné que «l’immunothérapie contre le cancer équivaut pour un patient à un vaccin qui stimule son système immunitaire afin de défendre et tuer les cellules cancéreuses» réitérant l’urgence cruciale d’un « budget de l’Etat pour l’achat de médicaments anticancéreux».

La semaine dernière, le Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Samir Ferhat, a reconnu des « perturbations quant à la disponibilité des médicaments pour les cancéreux ». Il a déclaré que la PCH a œuvré durant le mois de septembre dernier à renflouer les stocks avec plus de 35 médicaments « désormais disponibles ».

Pour mémoire, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu, en première audience la délégation de l’Alliance nationale de lutte contre le cancer avec sa coordinatrice, Hamida Kateb, présidente de l’association « El Amel ». Il a évoqué les moyens d’améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Le ministre avait souligné à cette occasion « l’intérêt et l’engagement du ministère de l’Industrie pharmaceutique pour prendre en charge, en collaboration avec le ministère de la Santé, toutes les difficultés rencontrées par les patients particulièrement pour l’accès aux traitements ».

Ali Aoun avait aussi déclaré que le budget alloué par le Trésor public à la PCH s’élève à près d’un milliard et deux cents millions d’euros par an.