Par Hamid Bellagha

Encore une fois l’utilisation des TPE, terminal de paiement électronique, est reportée à une autre échéance comme elle l’a été à plusieurs reprises depuis que l’exécutif, en 2018, avait décidé de la modernisation financière du pays et une réduction de la masse monétaire qui se promenait dans l’informel, entre autres, et permettre un ajustement de la circulation du numéraire qui se mettrait en retrait face au scriptural… numérique.

Tout cela est resté dans les intentions uniquement, tant les principaux acteurs n’ayant pas rempli leur part du boulot.

Dans le désordre, il y a le commerçant qui est connu sous nos latitudes comme un amoureux du touché, du palpé, du physique, du tactile, bref un adepte du «je ne crois qu’à ce que je touche». Une façon de manipuler sa recette en fin de journée comme le faisait papa il y a des décennies, et surtout d’éloigner l’œil inquisiteur du fisc. Le TPE que l’on veut installer dans son commerce serait le cheval de Troie dans ses comptes et son talon d’Achille face à sa négation de la facture et des «traces» de ses activités.

Il y a aussi le client qui n’a jamais eu confiance aussi dans la numérisation des activités commerciales. Le TPE est resté l’étrange machine qui aurait aussi un rôle indiscret sur ses achats lui qui est resté fidèle au bas de laine et au «matelas» pour garder ses économies, quand il y en a, bien sûr.

Et puis il y a le gouvernement, les gouvernements qui ont voulu introduire le client et le commerçant dans l’ère du paiement électronique par la fente des fameux TPE. Une fente qui s’est révélée trop étroite pour laisser passer tant de préjugés et de scepticismes de la part de tout le monde. Car la solution que l’on voulait pour le suivi du «liquide» s’est affirmée plutôt comme un problème avec une production insignifiante des TPE par l’entreprise publique, Enie.

Cette dernière arrive à peine à doter la poste et les différentes institutions financières en terminal de paiement, alors que les commerces qui ont fait le jeu en adoptant ce moyen moderne de paiement constatent que leurs appareils restent encore muets. Il faut encore attendre pour espérer voir les plus de trois millions de commerces pourvus de TPE, sachant que leur production ne dépassait pas les 6 000 unités au premier semestre 2021 du côté de l’Enie.

Encore une fois, c’est la charrue qui a été mise avant les bœufs, permettant à l’informel de se projeter dans un avenir serein où il pourra en conséquence jouer toujours à… cash-cash. Pour le plus grand bonheur de tous les adeptes de l’immobilisme.

