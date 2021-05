Les décès directement ou indirectement attribués à la pandémie de COVID-19 sont probablement «largement supérieurs» aux chiffres officiels, a déclaré vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son rapport sur les statistiques sanitaires mondiales 2021 et les estimations de la surmortalité mondiale du nouveau coronavirus. «A la date du 31 décembre 2020, les estimations préliminaires suggèrent que le nombre total de décès mondiaux attribuables à la pandémie de COVID-19 en 2020 est d’au moins 3 millions, soit 1,2 million de décès de plus que les 1,8 million officiellement déclarés», a indiqué l’OMS dans un communiqué. «A mon avis, le chiffre de 6 à 8 millions de décès pourrait être une estimation prudente», a déclaré le même jour Samira Asma, sous-directrice générale de la division des données et de l’analyse de l’OMS, lors d’un point de presse virtuel organisé depuis Genève. Les évaluations préliminaires de la surmortalité estiment à entre 1,34 et 1,46 million le nombre de décès excédentaires dans la région des Amériques en 2020, soit environ 60% de plus que les 860.000 décès signalés. Par ailleurs, entre 1,11 et 1,21 million de décès en excès sont estimés en Europe, soit le double des 590.000 décès signalés, toujours selon l’agence onusienne. L’OMS impute cette «estimation des décès non signalés» liés au coronavirus et les décès indirects, entre autres, au manque de capacité hospitalière et aux restrictions des déplacements, car «chaque pays est confronté à des difficultés pour déclarer les décès dus à la COVID-19, et l’OMS travaille avec toutes les parties prenantes pour affiner les modèles statistiques et obtenir des chiffres exacts». Pour l’agence sanitaire, la pandémie a un impact sur la longévité des populations, certains pays mentionnant déjà un recul de deux à trois ans de cet indicateur. Selon l’OMS, la pandémie de COVID-19 fait peser des menaces majeures sur la santé et le bien-être des populations à l’échelle mondiale et entrave les progrès dans la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD). (APS)

Articles similaires