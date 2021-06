Le chef de l’OMS a salué lundi la décision «historique» des pays membres de renforcer l’agence après une crise qui a mis à nu ses défaillances, mais a souligné l’urgence d’un traité sur les pandémies pour éviter de répéter les mêmes erreurs.

Par Agnès PEDRERO

Plus d’un an après le début de la pandémie qui a fait plus de 3,5 millions de morts dans le monde, les Etats membres de l’Organisation mondiale de la santé ont adopté, après une semaine débats, une résolution sur le renforcement de l’organisation. Mais les contours de la réforme restent encore à définir par les pays, dont certains, soucieux de leur souveraineté, n’ont guère envie de donner plus de pouvoir à l’OMS. Les pays ont par ailleurs décidé de renvoyer à novembre les débats sur la nécessité d’adopter un traité ou une convention sur les pandémies, un instrument réclamé depuis des semaines par l’OMS et plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne. Pour le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui s’est exprimé à la fin de l’assemblée, un tel accord internationµ§al contraignant est ce qui «contribuera le plus à renforcer l’OMS et la sécurité sanitaire mondiale». «A l’heure actuelle, les agents pathogènes ont plus de pouvoir que l’OMS», a-t-il résumé. En attendant, il a qualifié d’«historique» la résolution sur le renforcement de l’OMS adoptée au dernier jour de la 74e Assemblée mondiale de la santé, qui s’est tenue en ligne depuis Genève. Principal enjeu de la réunion, la réforme de l’agence et de sa capacité à coordonner la réponse aux crises sanitaires mondiales et prévenir de futures épidémies a dominé les débats, alors que l’OMS et la communauté internationale ont été incapables de prévenir la pandémie de Covid-19. Au cours de la semaine, les pays ont pris connaissance de plusieurs rapports d’experts indépendants qui ont révélé les défaillances de l’OMS mais également des pays face au Covid-19 et réclamé de vastes réformes des systèmes d’alerte et de prévention. L’un des rapports a ainsi estimé que la pandémie aurait pu être évitée et que l’OMS avait déclaré trop tard, fin janvier 2020, l’urgence sanitaire de portée internationale, son plus haut niveau d’alerte. Les rapports «sont unanimes pour dire que le monde a besoin d’une OMS plus forte au centre de l’architecture sanitaire mondiale», a déclaré le Dr Tedros.



«Financement durable»

Mais, «l’OMS ne peut pas se renforcer sans un financement durable», a indiqué le Dr Tedros. Pour l’instant, 16% du budget provient des cotisations obligatoires des Etats, le reste étant des contributions volontaires de donateurs publics et privés qui décident comment l’OMS peut les utiliser. La résolution, qui a été proposée notamment par les Etats-Unis et l’Union européenne, reste là aussi assez vague sur ce sujet, demandant aux pays de «chercher à garantir un financement adéquat, souple, durable et prévisible du budget programme de l’OMS». Le texte souligne par ailleurs que la préparation et la réponse aux crises sanitaires «relèvent avant tout de la responsabilité des gouvernements qui jouent un rôle crucial à cet égard». Mais il admet le «rôle clé de chef de file» joué par l’OMS, et note que les attentes de la communauté internationale «dépassent généralement les capacités actuelles» de l’organisation. Aussi la résolution lance-t-elle un groupe de travail sur le renforcement de la préparation et de la riposte de l’OMS face aux situations d’urgence sanitaire. Le groupe de travail, qui est ouvert à tous les Etats membres, sera chargé d’examiner les conclusions des différents rapports et de soumettre ses propres recommandations à l’examen de la 75e Assemblée mondiale de la santé. Par ailleurs, le chef de l’OMS peut faire ses propres propositions pour améliorer le système d’alerte sanitaire, à travers notamment un éventuel dispositif régional, selon le texte. Il demande aussi à l’OMS de lancer un projet pilote d’évaluation du niveau de préparation aux pandémies de chaque Etat par ses pairs, comme au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, et appelle les Etats à renforcer leurs capacités en matière de santé publique, et en particulier d’«accroître leur capacité à détecter de nouvelles menaces».

La résolution préconise également de «communiquer en temps voulu à l’OMS les informations de santé publique» et de «renforcer la capacité de l’OMS à évaluer rapidement et de manière appropriée les flambées épidémiques susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale en agissant le plus tôt possible». (Source AFP)