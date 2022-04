L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a adressé des mises en demeure à des agences de tourisme et de voyage concernées par l’organisation de la Omra pour l’année 1443 Hégire pour infraction au cahier des charges, a indiqué samedi un communiqué de l’Office. «Suite à la reprise de l’activité de la Omra, les services de l’ONPO, chargés du suivi au niveau des aéroports de décollage des pèlerins, ont constaté, lors des premiers vols, le non-respect par certaines agences de tourisme et de voyage des clauses du cahier des charges, et après examen des violations commises par ces agences, il a été décidé d’adresser une mise en demeure qui sera enregistrée dans le dossier des agences contrevenantes», a précisé le communiqué. L’office a appelé de nouveau l’ensemble des agences de tourisme et de voyage autorisées pour l’organisation de l’activité de la Omra pour cette année à l’effet de «respecter strictement le cahier des charges afin d’assurer la bonne prise en charge des pèlerins algériens et leur permettre d’accomplir leurs rites dans des meilleures conditions».

