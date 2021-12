Le Forum économique mondial(WEF), qui devait se réunir du 17 au 21 janvier à Davos en Suisse, «est reporté» à cause de la propagation du variant Omicron, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. La réunion – qui marie le monde des affaires, de la politique et de la diplomatie – doit maintenant se tenir «au début de l’été», ont précisé les organisateurs. En janvier 2021, le WEF avait déjà abandonné les neiges de Davos au profit d’un format complètement virtuel. Le WEF a néanmoins décidé d’organiser une série de sessions en lignes intitulées «l’Etat du monde», qui doivent permettre «de formuler des solutions pour les problèmes les plus urgents dans le monde». «Les conditions actuelles de la pandémie rendent très difficile l’organisation d’une réunion mondiale en présentiel», soulignent les organisateurs. C’est la très forte transmissibilité du variant Omicron, du virus qui donne le Covid-19, qui a forcé le WEF à revoir ses plans, alors qu’il y a une quinzaine de jours il expliquait encore poursuivre les préparatifs en vue de la réunion de janvier. «La santé et la sécurité de tous ceux qui sont impliqués dans les rencontres -les participants, les collaborateurs et la communauté hôte- a toujours été la priorité du Forum», souligne le communiqué. Klaus Schwab, le fondateur et président du WEF, veut encore croire que même en ligne, il peut faire avancer les choses. «La coopération public-privé a avancé pendant toute la pandémie et cela va continuer au même rythme», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il se réjouissait «de réunir bientôt en personne les leaders mondiaux».

La Suisse a fortement augmenté ses restrictions sanitaires depuis lundi, pour tenter non seulement d’endiguer la 5ème vague de Covid mais aussi de limiter si possible les contagions liées à Omicron, qui se répand très vite dans le pays. n

