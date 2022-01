Quarante-sept (47) nouveaux cas du variant Omicron (B.I.1.529) de la pandémie du Coronavirus ont été détectés en Algérie, ce qui porte le total des cas confirmés de ce variant au nombre de 63 cas, annonce vendredi l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) dans un communiqué.

“Dans la continuité des activités de séquençage effectués par l’Institut Pasteur d’Algérie pour la détection des différents variants du virus SARS-CoV-2 circulants, nous signalons la détection de 47 nouveaux cas du variant Omicron (B.1.1.529), confirmés au niveau du Laboratoire de référence de l’Institut, sur tests PCR positifs des concernés”, précise la même source.

Il s’agit de “29 cas de la wilaya d’Alger, 06 cas de la wilaya de Bejaïa, 01 cas de la wilaya de Bouira, représentant des personnes ayant été en contact avec des cas confirmés précédemment et 11 cas de la wilaya de Constantine représentant des retours de voyages de France, de Turquie et du Royaume-Uni”, selon l’IPA qui précise que “l’Algérie enregistre ainsi à ce jour un total de 63 cas confirmés de ce variant”.

Par ailleurs, l’IPA réitère que “la vaccination reste le moyen le plus efficace afin d’éviter les complications et les formes graves”, mettant l’accent en outre sur “le respect de la manière la plus stricte les règles sanitaires de base, à savoir le port du masque de protection, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains”, ce qui représente “le moyen de base pour faire face à l’évolution du nombre de contaminations”.