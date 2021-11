L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a annoncé le 27 novembre le report de sa 12e Conférence ministérielle (MC12) en raison de l’afflux d’un nouveau variant de la COVID-19 dans divers pays.

La propagation d’une souche particulièrement transmissible du coronavirus a conduit plusieurs gouvernements à imposer des restrictions de voyage qui auraient empêché de nombreux ministres d’atteindre Genève, a indiqué l’organisation.

Le MC12 devait avoir lieu du 30 novembre au 3 décembre à Genève. Aucune date n’a été fixée pour la reprogrammation de cette conférence ministérielle.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé vendredi le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, qui a été signalé pour la première fois en Afrique du Sud, comme un « variant préoccupant », et a demandé aux pays de renforcer les efforts de surveillance et de séquençage .

« Compte tenu de ces développements malheureux et de l’incertitude qu’ils provoquent, nous ne voyons pas d’autre alternative que de proposer de reporter la Conférence ministérielle et de la reconvoquer dès que possible lorsque les conditions le permettront », a déclaré le président du Conseil général de l’OMC, Dacio Castillo.

La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a indiqué que les restrictions de voyage ainsi que des inquiétudes suscitées par le nouveau variant de la COVID-19 signifiaient que de nombreux ministres et délégués de haut niveau n’auraient pas pu participer aux négociations en face à face lors de la conférence, ce qui rendrait impossible la participation sur un pied d’égalité.

Elle a ajouté que de nombreuses délégations ont longtemps réitéré que la réunion n’offrait pratiquement pas le type d’interaction nécessaire à la tenue de négociations complexes sur des questions politiquement sensibles.

« Ce n’a pas été une recommandation facile à faire… Mais en tant que Directrice générale, ma priorité est la santé et la sécurité de tous les participants au MC 12 – ministres, délégués et société civile.

Il vaut mieux pécher par excès de prudence », a-t-elle déclaré, notant que le report continuerait à maintenir l’OMC en conformité avec la réglementation suisse.

La dernière annonce de l’OMC marque le deuxième report de sa 12e Conférence ministérielle forcé par la pandémie.

La conférence devait initialement avoir lieu en juin 2020 à Nur-Sultan, au Kazakhstan.