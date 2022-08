La rumeur autour d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM agite la sphère marseillaise. Et une personnalité vient de renforcer le rêve avec du concret.

Et si la venue de Cristiano Ronaldo, qui n’était qu’une simple envie de supporters au départ, devenait finalement une réelle possibilité ? Au fur et à mesure des jours qui approchent de la fin du Mercato, la rumeur enfle et n’est plus seulement un hashtag #RonaldOM sur Twitter. Quelques personnalités marseillaises importantes (Eric Di Méco, Djibril Cissé, Jul…) poussent désormais pour que l’OM s’active vraiment sur le dossier.

Une étude marketing lancée

Tandis que Cristiano Ronaldo est de plus en plus en difficulté à Manchester United, cette requête se matérialiserait concrètement ! Ancien consultant OM TV, joueur de l’OM dans les années 80 et désormais consultant pour Football Club de Marseille, Jean-Charles de Bono a en effet assuré que l’OM travaillait concrètement, en coulisses, pour voir si l’opération Cristiano Ronaldo pouvait être possible sur un plan financier et marketing. Le début des choses sérieuses ou un simple travail sans suite ? « Il y a plusieurs raisons qui me font penser que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre l’OM. On sait tous que le joueur a un salaire énorme. Aujourd’hui, au sein du club, il y a une étude qui est faite pour voir ce que pourrait apporter Ronaldo au club financièrement. Cela a notamment été le cas avec Messi lorsqu’il a signé au PSG. La direction s’est mis dans l’idée d’étudier quel serait l’impact d’une arrivée de Ronaldo à Marseille. Il y aurait des sponsors qui viendraient d’un peu partout dans le monde, cela aurait des retombées financières en plus pour le club. Il y a aussi la vente des maillots. L’OM vendrait encore plus de maillots dans le monde entier. Lorsque Messi est arrivé à Paris, son transfert a été amorti en deux mois. Quand il est arrivé, plusieurs nouveaux sponsors ont investi dans le club. Ça peut être le même cas à Marseille. Aujourd’hui je pense que l’OM s’est mis dans la tête d’étudier le marketing de Ronaldo. Tous les supporters aimeraient voir Ronaldo avec le maillot de l’OM. Ça me fait garder espoir. Si la direction calcule bien son coup, ils peuvent amortir son transfert assez rapidement. »

