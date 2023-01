Son contrat expire en juin prochain. Alors que la direction de l’Olympique Lyonnais comptait lui proposer une prolongation de deux ans, ce scénario devient irréalisable. En effet, les supporters du club ne voudraient plus que le Franco-Algérie fasse partie de l’avenir. Un étendard avec sa photo et le mot «dégagez» en bas a été brandi dans le virage occupé par les influents ultras des «Bad Gones». Un transfert dès cet hiver devient plus qu’une éventualité.

Par Mohamed Touileb

Le 06 janvier dernier, Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne de football (FAF), a affirmé qu’Aouar avait donné des garanties pour porter la tunique de l’Algérie. Il est question du changement de la nationalité sportif du milieu de terrain depuis août dernier suite à ses vacances en mai à Aïn Témouchent, sa ville d’origine.



La non-prolongation qui fâche

En tout cas, le fait qu’Aouar soit proche de l’EN ne semble pas trop faire ses affaires de l’autre côté de la Méditerranée. Surtout quand on sait que l’OL veut souvent sécuriser ses binationaux de talent pour l’équipe de France. D‘ailleurs, Aouar a pu endosser le maillot des «Bleus» en octobre 2021 pour le match amical face à l’Ukraine. Mais il est resté éligible pour représenter les «Verts» étant donné qu’il n’a joué aucune minute en «officiel».

Pour le début de la saison actuelle, il n’avait pas la confiance de son entraîneur Petr Bosz. Le départ de ce dernier et l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc des «Rhodaniens» a changé la donne pour lui. Aouar joue souvent. Il a pu signer 6 titularisations de suite avant de se blesser. Samedi, pour la réception du RC Strasbourg ponctuée par une défaite, il n’était pas sur la feuille de match.

Mais cela n’a pas empêché les supporters lyonnais de le charger ainsi que deux autres joueurs. Auteur d’un seul but lors des 6 apparitions, celui qui était l’une des grandes promesses du centre de formation réputé de l’OL n’affiche pas le niveau attendu depuis deux saisons. Aussi, le fait qu’il n’ait pas prolongé rend les inconditionnels persuadés qu’il n’est pas investi à 100% alors que le club réalise une saison poussive.



En partance cet hiver ?

Toutes ces données devraient pousser le Franco-Algérien, dont le bail expire en juin prochain, à concevoir son avenir ailleurs. Il pourrait même bouger dès cet hiver ou l’été dernier au plus tard étant déjà sur les radars du Betis Séville (Liga/Espagne) et l’AC Milan (Serie A/Italie).

D’ailleurs, on peut souligner qu’il devait bouger l’été dernier alors que Nottingham Forest, fraîchement promu en Premier League (Angleterre) était sur ses traces. Finalement, il était resté à l’OL. Pour l’instant, c’est la piste espagnole qui serait chaude. Pour les Algériens, le voir aux côtés d’Ismaël Bennacer est le scénario idéal. Cette paire pourrait faire les beaux jours d’«El-Khadra» dans les années à venir.