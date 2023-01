Par Mohamed Touileb

Houssem Aouar est en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais. L’éventualité de le voir prolonger le bail, qui expirera en juin 2023, est peu probable voire inexistante. Et les récentes déclarations de son entraîneur Laurent Blanc donnent plus d’épaisseur au scénario du départ imminent.

Aouar pourrait quitter les Rhodaniens dès ce mercato hivernal. Au plus tard, il devrait changer de club l’été prochain. Le milieu de terrain était déjà donné partant lors de la fenêtre des transferts estivale 2022. Mais il est finalement resté chez les «Gones» où il a vécu un début de saison compliqué sous les ordres de Peter Bosz qui ne le faisait pas jouer.



Blanc veut des joueurs 100% investis

Puis, il y a eu l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc. Et cela a changé la donne pour le Franco-Algérien qui a littéralement retrouvé une place dans le onze du nouveau coach sans arriver pour autant à recouvrir sa confiance et son football.

Ce vendredi, en conférence de presse avant le match en Coupe du France joué hier face au Chambéry Savoie Foot de Nassim Akrour, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a reconnu que «quand un joueur ne peut pas donner la pleine mesure de son talent, il faut réfléchir à trouver d’autres solutions. Il faut être attentif à tout. [Plus de joueurs pas heureux à Lyon qu’ailleurs ?] Oui, je suis d’accord avec vous. Il y a des joueurs pas heureux à Lyon et pourtant on fait un métier extraordinaire et Lyon est un grand club».



Le risque d’être blacardisé

Aussi, le technicien a rappelé qu’»ils ont un contrat et on ne peut pas accéder à toutes les demandes. On doit les prendre en question, on doit réfléchir. On ne peut pas accéder à toutes les demandes. Par contre, on les prend en considération. C’est de notre devoir. A Lyon comme ailleurs, on est en train de réfléchir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup (il insiste) de cas.» Face à cette situation, la direction pourrait donner des bons de sortie aux «malheureux» desquels Aouar ferait partie… même si le chef de la barre technique de l’OL ne l’a pas nommément cité.

Évoluer dans un nouveau club serait probablement stimulant pour le binational. Cela pourrait lui permettre de rejouer à son niveau réel et rejoindre l’équipe nationale d’Algérie en possession de ses moyens. Le Betis Séville, la Juventus Turin, l’AC Milan ou encore l’AS Rome l’auraient sur leur radar avec un avantage pour les Sévillans selon les rapports transferts. Et si jamais il ne trouve pas d’issue dès ce mois il risque d’être placardisé. Et ce n’est pas ce qui précipitera sa venue chez les «Fennecs». n

