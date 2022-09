L’OGC Nice a décidé de recruter l’international anglais Ross Barkley (28 ans, 33 sélections) qui était libre depuis qu’il a résilié son contrat avec Chelsea. Cette arrivée vient densifier un peu plus le milieu de terrain niçois. Et cela veut dire que Hicham Boudaoui aura fort à faire pour avoir du temps de jeu.

Revenu de blessure, le Dz était présent sur la feuille de match pour la réception de l’AS Monaco dimanche soir. Il voit finalement le bout du tunnel… ou presque. Hicham Boudaoui devra se faire de la place et convaincre Lucien Favre de l’intégrer dans ses plans.

Sauvé par sa polyvalence ?

Sous les ordres de Patrick Vieira, Adrian Ursea ou encore Christophe Galtier, l’enfant de Béchar a toujours réussi à avoir du temps de jeu. Est-ce que ça sera le cas avec Favre ? Rien n’est moins sûr. D’autant plus que les éléments à sa disposition pour la zone médiane ont beaucoup d’expérience quand on pense à Ramsey (31 ans) et Barkley (28 ans) sans oublier le talentueux et jeune Sofiane Diop (22 ans) venu de Principauté.

Sur le plan contractuel, Boudaoui dispose encore d’une année de contrat. Pour espérer une prolongation, il devra relever un sacré défi et se montrer performant. Le tout à l’âge de 22 ans. Comme atout, l’international algérien (10 sélections) aura sa polyvalence pour grignoter des minutes et essayer de s’affirmer. Comment va-t’il s’en sortir face à ce sacré challenge ? Réponse dans les prochaines semaines.

M. T.

