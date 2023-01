Ramiz Zerrouki dans le rôle de sentinelle, c’est l’un des points faibles de l’équipe nationale pour beaucoup de personnes. Le milieu de terrain du FC Twente n’est pas vraiment mauvais. Mais on peut constater qu’il n’est pas fait pour tous les types d’adversaires. Notamment en Afrique. Ainsi, le retour récent de Nabil Bentaleb a minimisé les tracas. Aussi, il y a l’éclosion de Hicham Boudaoui à ce poste, qu’il connaît très bien d’ailleurs, avec l’OGC Nice. Et elle offre une option de plus au sélectionneur national Djamel Belmadi.

Par Mohamed Touileb

L’OGC Nice ne se porte pas très bien. Mais Boudaoui semble au top de sa forme. Le départ de Lucien Favre a laissé place à Didier Digard qui assure l’intérim sur le banc des «Aiglons». Et le nouveau coach préfère utiliser le «Fennec» devant la défense. Un choix qui donne satisfaction.



Omniprésence

En effet, Hicham Boudaoui a particulièrement brillé lors des deux derniers matchs avec l’OGC Nice. D’ailleurs, cela n’a pas échappé aux médias français qui le trouvent plus épanoui dans sa «nouvelle» position. Celle de sentinelle. Une utilisation qui n’est pas inédite. Mais il faut dire que les drivers qui sont passés sur le banc du «Gym» ont souvent mis l’ex-sociétaire du Paradou AC sur les côtés. Lui qui n’est jamais aussi utile que quand il est dans le cœur du jeu où son abattage est impressionnant avec l’impression d’être omniprésent. En tout cas, Digard a déjà pu montrer qu’il comprend son élément en le repositionnant devant la défense. Cela semble fonctionner puisque, face au Montpellier HSC et le Stade de Reims dimanche en Ligue 1 Uber Eats, on a pu voir que le Dz est très actif dans cette zone avec un bon sens d’anticipation et une impressionnante faculté à ratisser dans le secteur (4 duels remportés sur 5 disputés). Le tout, sans oublier sa palette technique indéniable avec des transmissions fluides (89% de passes réussies) ainsi qu’une bonne lecture du jeu en réussissant 3 passes en profondeur sur les 4 fois où il a tenté de trouver l’intervalle.



Le défi sera d’enchaîner ce type de performances

Néanmoins, une interrogation subsiste : peut-il enchaîner des performances dans ce rôle sachant qu’il est souvent sujet aux blessures. Pour le côté optimiste, Boudaoui dispose certainement d’un coffre qui lui permet de répéter les efforts et de remplir sa tâche. D’ailleurs, ses coéquipiers le désignent comme le Niçois aux meilleures capacités athlétiques.

En outre, on peut rappeler que sous les ordres d’Adrian Ursea, intérimaire lui aussi après le départ de Patrick Vieira en décembre 2020, l’avait utilisé comme sentinelle. Et ça avait fonctionné. Ce replacement devrait donc inciter Djamel Belmadi à essayer le natif de Béchar dans cette position. Cela reste une option de plus même s’il y a Ramiz Zerrouki, en forme ces dernières semaines avec le FC Twente et fidèle à son niveau brillant en club, et Nabil Bentaleb dont le vécu footballistique est indéniable. <