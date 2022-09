L’OGC Nice a lancé les discussions avec Mauricio Pochettino pour que l’Argentin débarque sur le banc de touche des Aiglons. Une réunion entre les deux parties devait avoir lieu hier, alors que Lucien Favre devrait bientôt prendre la porte suite aux mauvais résultats du début de saison.

Effectivement, après huit journées, l’OGC Nice pointe à une triste treizième place au classement de Ligue 1, avec deux petites victoires obtenues jusqu’ici. Clairement insuffisant donc au vu des ambitions du groupe INEOS, et l’entraîneur suisse est très contesté. Il serait d’ailleurs plutôt d’accord pour laisser sa place. Pour le remplacer, Mauricio Pochettino est donc l’élu.

Il est tenté par le challenge

En effet, l’ancien du PSG est particulièrement intéressé par le challenge niçois, d’autant plus qu’il souhaite reprendre du service très rapidement. Récemment, la presse espagnole l’a annoncé du côté de Séville en cas de licenciement de Julen Lopetegui, mais l’ancien sélectionneur espagnol est toujours en poste et ne devrait, a priori, pas être limogé rapidement. Son nom avait aussi été évoqué pour remplacer Thoomas Tuchel à Chelsea, mais l’état-major londonien a finalement choisi Graham Potter.

C’est donc dans le sud de la France qu’il pourrait poursuivre sa carrière. Des discussions ont été entamées entre Pochettino et la direction niçoise sur les contours d’un contrat. Les émoluments de l’ancien joueur de l’Albiceleste ne devraient pas être un problème dans les négociations. Autant dire que ça peut aller très vite…

