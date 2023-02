Le geste est précis, puissant et limpide. Billal Brahimi (bientôt 23 ans) est un Aiglon en pleine ascension. En deux bouts rencontres, il a planté 3 superbes buts. Et, comme le foot va très vite, il est en train de gagner en confiance sous les ordres de Didier Digard, entraîneur intérimaire à l’OGC Nice. Avec un statut de SuperSub, l’international algérien

(4 sélections) peut envisager de gagner plus de temps de jeu avec le Gym. Et dire qu’il était en instance de départ pour un prêt du côté de l’ESTAC Troyes lors du mercato d’hiver. Brahimi voulait passer plus de temps sur les pelouses. Pour l’instant, il se contente toujours de faire des entrées après l’heure de jeu. Sauf qu’il y a une donne qui a changé : il est hautement décisif avec 3 buts inscrits sur les deux dernières apparitions en Ligue 1 Uber Eats contre l’Olympique Marseille et l’AC Ajaccio. Et ce n’est pas n’importe quels buts sur le plan esthétique mais aussi pour leur impact sur le match.



Tireur d’élite

En effet, chez les Marseillais, le natif de Paris mettait définitivement les siens à l’abri au moment où les Phocéens poussaient pour égaliser tandis que pour la réception des Ajacciens, le gaucher s’est chargé de breaker puis assommer les Corses en plantant le but du 3-0.

L’international algérien est clairement en confiance. Il paraît finalement dans un véritable esprit de concurrence après avoir songé à lever provisoirement le camp dernièrement. A ce sujet, son coach précisera : « je n’ai pas voulu qu’il parte cet hiver. On a beaucoup parlé du fait que Nicolas Pépé soit blessé mais ça appartient aux médias j’ai envie de dire. De notre côté, on n’a jamais voulu que Billal parte. Je pouvais comprendre bien sûr qu’il ait envie de temps de jeu mais ce n’était pas lié à la blessure de Nicolas et moi je voulais le garder dans le groupe ».

La qualité du joueur est évidente. D’ailleurs, Edouard Cissé, le consultant de Prime Video, constatera qu’il était doté d’une qualité de frappe peu commune. «Je l’ai vu à l’échauffement, il a mis une frappe comme ça, je me suis dit ‘purée, il est chaud quand même’» concède l’ancien sociétaire du Paris Saint-Germain.



De bon augure pour la suite

Ces trois réalisations du Dz ne peuvent que persuader son entraîneur de le considérer comme une véritable solution en lui donnant plus souvent la possibilité de s’exprimer. « Il s’entraine, le travail finit par payer. Jusqu’ici, il était assez peu réaliste, il faisait beaucoup d’efforts mais ne marquait pas. Là, depuis deux matches, il a de la réussite. Il marque deux buts qui nous font beaucoup de bien. A l’image de l’équipe, il est en confiance », admet Digard.

Depuis l’entame de l’exercice, l’ancien sociétaire de Middlesbrough a fait 22 apparitions, dont 6 seulement comme titulaire, sur 32 matchs joués par les Niçois toutes épreuves réunies. S’il continue sur sa lancée, le polyvalent attaquant, qui compte 4 sélections (1 passe D) avec l’équipe nationale, pourrait débuter plus souvent. Cela ne serait pas étonnant. n

