Hicham Boudaoui est revenu de blessure. Titularisé contre le FC Cologne en Ligue Europa Conférence jeudi dernier, le milieu de terrain a été incorporé à la 71e minute de jeu dimanche lors du déplacement chez l’AC Ajaccio en Ligue 1 Uber Eats. Lucien Favre, son nouvel entraîneur, paraît convaincu de ses qualités. Et cela est de bon augure pour l’avenir de l’Algérien chez les Aiglons.

Les coachs défilent à l’OGC Nice. Mais cela ne devrait pas changer les choses pour Hicham Boudaoui. Que ce soit sous les ordres de Vieira, Ursua, Galtier ou Favre, l’enfant de Béchar parvient décidément à convaincre. S’il n’a pas pu débuter la saison à temps en raison d’une blessure qui l’a tenu éloigné des pelouses, le polyvalent Fennec semble reprendre du service doucement mais sûrement.



Le coach en avance son intelligence

«Je trouve qu’il a fait une très bonne rentrée. Il est très très intelligent. Très très intelligent. Il voit bien le jeu. Il voit quand il faut donner la passe et il récupère des ballons. J’aime bien», a analysé avec sincérité le driver du Gym au sortir du match face aux Ajacciens. Cette déclaration ne peut qu’encourager le champion d’Afrique 2019 pour donner le meilleur de lui et s’imposer chez les Aiglons.

Alors qu’on craignait que le changement à la tête de la barre technique affecte son avenir chez les Niçois, les premiers indicateurs paraissent bons et rassurants. En septembre 2019, l’OGC Nice n’avait pas hésité à mettre 4 millions d’euros pour le faire venir du Paradou AC. Son contrat expirera en juin prochain. Il n’est pas exclu que son employeur le prolonge dans les semaines à venir. Autrement, il serait libre de s’engager où il veut dès janvier et les Azuréens n’auraient pas d’indemnités pour un éventuel transfert.

