C’était imminent, désormais c’est officiel. Andy Delort s’est engagé hier avec l’OGC Nice en provenance de Montpellier HSC pour trois ans. Son bon de sortie est estimé à 10 millions d’euros. L’entraîneur Christophe Galtier était désireux de le faire venir et il a été exaucé. Avant de rejoindre le stage de septembre et l’équipe nationale d’Algérie, Delort a acté, ce samedi, son arrivée chez les Aiglons. Il jouera pour le 5e club de Ligue 1 française après avoir porté les couleurs de l’AC Ajaccio (2011-2013), le Stade Malherbe de Caen (2015/2016), le Toulouse FC (2016-2018) et le MHSC (2018-2019).

Le Gym pourra compter sur un attaquant expérimenté qui reste sur un exercice très abouti avec La Paillade. En effet, l’ex-Toulousain a planté 15 buts et délivré 10 passes décisives en 30 rencontres de championnat la saison écoulée. On peut y a jouter ses 4 pions en Coupe de France. Au total, son aventure montpelliéraine aura été très concluante. Le bilan numérique est de 47 réalisations et 21 passes décisives lors des 106 fois où il a porté le maillot bleu et orange.

