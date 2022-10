Peut-être que tout se passe dans la tête pour Youcef Atal. Certes, son corps n’est pas réputé pour résister à toutes les épreuves comme le prouve sa kyrielle de blessures contractées en carrière. Mais, récemment, on constate que sa crainte de retourner à l’infirmerie est décuplée. Le Dz décide de sortir prématurément à la moindre gêne. Le traumatisme psychologique peut dès lors être évoqué.

Par Mohamed Touileb

Dimanche dernier, pour la réception de Troyes (succès 3-2) avec l’OGC Nice dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats, Youcef Atal a bien débuté la partie. Il a été aligné en piston droit. Mais l’Algérien a dû sortir prématurément. En effet, il a cédé sa place avant même la mi-temps (42’). Gêné au niveau de la cuisse, le latéral a, comme face à l’AS Monaco le 04 septembre écoulé, demandé le changement sans trop perdre de temps.



Sans gravité, mais avec des séquelles

Par précaution ou parce qu’il était blessé ? On n’en savait rien avant le pré-diagnostic de son entraîneur Lucien Favre qui a évoqué un problème aux ischio-jambiers. «Pour Atal, c’est les ischios à ce que j’ai vu dans le vestiaire. C’est de nouveau les ischios. Heureusement qu’il est sorti tout de suite, au moins il n’a pas tiré dessus. Il l’a déjà eu il y a trois semaines-un mois. Ça n’a pas duré longtemps. Là, j’espère que ça ne durera pas longtemps, car il est important pour nous», constatait le coach des «Aiglons».

Pour sa part, lundi soir, le Fennec a indiqué, sur son compte officiel, qu’il n’avait «rien de grave. On se voit la semaine prochaine in cha Allah». Les examens n’ont donc pas révélé de lésions graves. Toutefois, ce nouvel épisode laisse penser que les soucis physiques commencent à déteindre sur l’aspect psychologique. On peut qualifier cela de calvaire tant les problèmes avec le corps sont très récurrents pour le Dz.

Il ne se passe pas une saison sans qu’Atal ne fasse quelques tours du côté de l’infirmerie. Notamment après sa signature chez l’OGC Nice. Cette frayeur récente est intervenue alors qu’il revenait très fort ces dernières semaines. Que ce soit avec les «Aiglons» ou en sélection, l’ex sociétaire du Paradou AC semblait dans une bonne dynamique avant que les vieux démons ne le rattrapent.



Capteur de signal ultrasensible

Désormais, le «Fennec» de 26 ans ne prend plus aucun risque au moindre mauvais signal de son corps. D’ailleurs, il demande le remplacement avant même que les soigneurs n’entrent sur le terrain pour le consulter. C’est comme si Atal est hanté par ses 13 crochets par l’infirmerie depuis son arrivée en Côte d’Azur.

Au total, il a manqué 64 matchs en raison de blessures entre contusions, claquages, douleurs aux adducteurs, opérations au genou et à la clavicule. Beaucoup reprochent au Vert son hygiène de vie. Mais il faut savoir qu’il y a des footballeurs dont le corps n’est pas fait pour les efforts intenses au plus haut niveau. On peut citer les Diaby, Pato, Robben, Reus et d’autres qui ont eu une carrière plombée par les pépins. Au sport de haut niveau, le mental peut faire une sacrée différence. Atal devra peut-être se «muscler» sur cet aspect. <