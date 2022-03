Après l’alerte lancée sur le risque d’un choc pétrolier, susceptible d’être provoqué par les sanctions prises contre la Russie, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) tente un nouvel appel à l’adresse de l’Opep+ dans l’objectif d’obtenir une augmentation de la production auprès des 23 pays qui composent l’alliance.

Par Feriel Nourine

Alors que le marché pétrolier traverse une zone de fortes turbulences, engendrées par le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine et les sanctions occidentales décidées contre la Russie, l’agence américaine basée à Paris est revenue à la charge en direction de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés dans l’espoir d’obtenir plus de pétrole dans les vannes de l’Opep+. Alors que cette dernière tiendra sa réunion ministérielle le 31 mars courant, l’AIE sort une énième fois la carte de la pression sur l’alliance en faisant valoir les perturbations qui caractérisent depuis quelques jours l’évolution du marché de l’or noir, les prix qui augmentent ainsi que les risques d’aggravation de la situation en cas de montée en cadence des sanctions anti-russes.

«J’espère vraiment que la réunion du 31 mars se traduira par des messages positifs qui pourraient aider à réduire la pression sur les marchés pétroliers», a dit vendredi le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, dans une conférence de presse. «De nombreux producteurs importants de pétrole ont prouvé, à maintes reprises dans le passé, qu’ils étaient des acteurs responsables du marché de l’énergie dans des circonstances difficiles comme celles-ci», a-t-il déclaré dans l’espoir d’obtenir gain de cause auprès des pays de l’alliance.

Ce qui risque de ne pas se produire, d’autant que l’AIE n’est pas à sa première sortie du genre à l’adresse de l’Opep, notamment lorsqu’il est question de mettre de la pression sur les pays producteurs à l’approche de leur réunion mensuelle. La dernière opération du genre a eu lieu tout récemment, à la veille du rendez-vous du début mars, lorsque la même agence avait fait sortir la menace des réserves stratégiques auxquelles allaient recourir les Etats-Unis et quelques autres pays parmi ses membres.

Les retrouvailles entre les 23 pays membres ont eu lieu dans le même respect de la démarche prudentielle du début des mois précédents et se sont soldées par la décision d’injecter le même supplément en cours depuis le mois d’août 2021, soit 400 000 barils par jour. C’est ce qui a été convenu pour le mois d’avril après avoir lancé l’hypothèse d’une révision à la hausse de ces volumes. Bien au contraire, la prudence semble toujours de mise et l’Opep s’est chargée de le traduire, lundi dernier, à travers son rapport qui met en avant le risque encouru par un changement de mode de conduite dans la situation actuelle d’«incertitude» qui plane sur le marché, sous l’impact du conflit en Ukraine. Le marché fait face à «un niveau sans précédent d’incertitude», a relevé l’Opep, estimant que «l’incertitude dominera les mois restants de 2022».

De son côté, l’AIE s’est bien tenue de préparer son nouvel appel à l’Opep+ dès mercredi passé en opérant le montage d’un scénario de «choc pétrolier» qui pourrait avoir lieu face à une production russe perturbée par les sanctions contre le pays. «La perspective de perturbations à grande échelle de la production russe menace de créer un choc mondial de l’offre pétrolière», a prévenu l’agence, et son directeur exécutif a reconduit le même discours, alors que l’AIE a présenté un plan d’urgence pour réduire rapidement la consommation face à ce «choc». Sur les marchés, les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi et consolidé au-delà de 100 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord a clôturé la semaine en progression de 1,20%, à 107,93 dollars, alors que le WTI pour avril a, de son côté, avancé de 1,67%, pour finir à 104,70 dollars. n