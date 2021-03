Toujours à l’écoute des besoins de ses clients professionnels, Ooredoo lance «Shift» sa nouvelle offre permettant à ses clients Entreprises de bénéficier d’une utilisation optimale de leurs forfaits adaptés à leurs besoins et à leurs budgets. Avec cette offre exceptionnelle et flexible, le client peut consommer le forfait ainsi que le bonus mensuel octroyés en fonction de ses besoins, en appels, en SMS ou bien en internet. De plus, pour chaque rechargement effectué sur l’un des trois paliers proposés, le client bénéficie aussi d’un total de crédit équivalent à trois fois le montant rechargé. Cette nouvelle offre est destinée aux clients professionnels des 48 wilayas avec différents paliers de forfaits mensuels :

Forfait 1000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo + 3000 DA de crédit, valables 30 jours.

Forfait 2000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo + 6000 DA de crédit, valables 30 jours.

Forfait 4000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo + 12 000 DA de crédit, valables 30 jours.

Pour bénéficier des avantages exceptionnels de cette offre, il suffit de se présenter dans l’un des Espaces Ooredoo, City Shop Ooredoo ou Espace Service Ooredoo, répartis à travers le territoire national et de soumettre sa demande de souscription.

