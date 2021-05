Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a approuvé une décision relative à la réouverture des frontières « dès début juin prochain », indique un communiqué du Conseil des ministres. Un plan de cinq vols quotidiens de et vers les aéroports d’Alger, de Constantine et d’Oran a été proposé pour marquer la réouverture des frontières, fermées depuis plus d’un an, et ce, dans le « strict respect » des mesures préventives contre le coronavirus (Covid-19). « Après avoir entendu un exposé du Premier ministre sur l’activité du gouvernement lors des deux dernières semaines, et après la présentation des recommandations de la réunion consacrée, hier, à l’examen des mécanismes appropriés pour organiser l’opération d’ouverture des frontières aériennes et terrestre, le Conseil des ministres a approuvé des propositions en faveur d’une ouverture partielle des frontières terrestres et aériennes algériennes dès début juin », souligne le communiqué. L’ouverture partielle des frontières se fera avec « une moyenne de cinq vols quotidiens de et vers les aéroports d’Alger, de Constantine et d’Oran », ajoute la même source, mettant l’accent sur la nécessité de « respecter rigoureusement les mesures préventives ». Selon la même source, un autre communiqué précisant les conditions d’organisation de cette ouverture sera diffusé « dans une semaine ».

