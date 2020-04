Les équipes de désinfections de l’Office national de l’assainissement (ONA) ont réalisé jusqu’au 16 avril courant 5.100 actions de désinfections à travers 44 wilayas pour lutter contre le coronavirus, a-t-on appris, dimanche auprès de l’ONA «Pour mener à bien ces actions de désinfection, un total de 421 engins ont été mobilisés dont des camions hydro-cureurs et combinés, des mini-hydrocureurs, des camions citernes, des camions doubles cabines et des pick up ainsi que des pulvérisateurs dorsaux mobilisés», a précisé la même source. «Plusieurs unités de désinfection de l’ONA ont été nommées par arrêté du wali au niveau des cellules de crise des wilayas à l’instar des Unités de Boumerdes et de Béjaia pour faire face au Covid-19», selon la même source.. Les interventions de désinfection menées par les équipes de l’ONA ont touché plusieurs localités éparses classées zones d’ombre, a rappelé l’ONA. «Les équipes de curage mécanique et manuel utilisent différents produits désinfectants tels le TH5,Chlore en poudre, l’eau de javel à différents niveau de concentration (12,16 et 48 degrés) et la chaux pour venir à bout de ce virus», a ajouté l’office.