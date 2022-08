A la faveur d’une revue à la baisse des prix des céréales sur le marché céréalier, 340 euros la tonne ce mois d’août au lieu de 400 euros quelques mois auparavant, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de

50 000 tonnes de blé meunier (tendre et dur) avec pour condition d’être livré avant la mi-octobre 2022 et réceptionné dans de petits ports algériens. C’est ce qu’a rapporté dans la matinée d’hier le site spécialisé Agritel.

Par Bouzid Chalabi

A travers cet avis d’appel d’offres on peut penser que l’OAIC veut mettre à profit cette tendance à la baisse des cours mondiaux des céréales, de sorte à finaliser son programme d’achat annuel en sa qualité d’importateur public de céréales algérien? Programme exécuté au fil des mois précédents mais à prix fort. En effet, les cours du blé s’étaient envolés à près de 440 euros la tonne sur le marché européen à la mi-mai 2022 – le double de l’été dernier – alors que le trafic marchand était presque au point mort sur la mer Noire. Du coup, avec des cours aussi élevés, il devenait logique que l’OAIC baisse quelque peu le rythme de ses approvisionnement dans l’attente de jours meilleurs. Mais avec ce retour à la case départ depuis la fin mai- début juin, les prix sont revenus presque à la hauteur d’avant la guerre en Ukraine, l’OAIC n’a eu de cesse de lancer des avis d’appel d’offres. On peut citer à titre d’exemple un contrat d’achat conclu au début de ce mois pour l’acquisition de 720 000 tonnes de blé meunier à raison de 384 dollars/t livrables en septembre/octobre prochain. Notons que ce dernier avis d’appel d’offres de l’OAIC intervient à un moment où les résultats de la campagne moissons-battage actuelle sont en période de pré-consolidation au niveau des directions des services agricoles de chaque wilaya du pays. Ainsi on ne saurait dire si l’OAIC va continuer à lancer des avis d’appel d’offres dans le cas où la moisson se solde par des volumes importants de céréales toutes variétés confondues. Sur ce dernier point, il convient de savoir, selon les estimations du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, qu’il est attendu une production record des céréales à l’issue de la campagne moissons-battage 2021-22 par rapport aux récoltes de ces trois dernières années, notamment celles de 2021. Cette dernière s’étant soldée avec seulement 13 millions de quintaux de céréales, soit la moitié de la cueillette de 2020. Non sans préciser en outre qu’avec ces 13 millions de quintaux les pouvoirs publics se sont attelés à combler le déficit par rapport aux besoins nationaux estimés à 70 millions de quintaux. Un scénario qui, espérons-le, ne va pas se reproduire cette année si les estimations du ministère de l’Agriculture venaient à se confirmer. On le saura d’ici la fin de la moisson prévue à la fin du mois prochain au lieu de fin d’août comme cela a toujours été le cas. Mais le ministère en a décidé ainsi, invoquant comme principal motif, un retard dans l’opération de battages dans certaines wilayas. <