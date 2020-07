Pour veiller à la disponibilité suffisante et à tout moment des céréales et dérivés en tout point du territoire, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) va numériser sa gestion des stocks au niveau de son parc de silos d’entreposage et autres espaces d’emmagasinage des campagnes annuelles de moissons-battage.

Une initiative qui, au demeurant, devenait impérative en raison des volumes de stockage de plus en plus élevés, ces dernières années, par la réception par l’Office de nombreux grands docks silos et d’autres en cours de réalisation. Dans cette perspective de digitalisation de la gestion des stocks, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural indique, dans un communiqué repris par l’APS lundi dernier, que l’OAIC s’attèle actuellement à la mise en place d’un nouveau système numérique pour le suivi de la traçabilité en entrepôts des céréales, qui permet de fournir des informations exactes et en temps réel de toutes les opérations de transfert et de stockage. Il est aussi précisé que le système, développé par des informaticiens de l’Office, est entré en phase expérimentale, fin 2018, au niveau de cinq coopératives agricoles avant sa généralisation, début 2019, à l’ensemble des coopératives en remplacement de l’ancien mode de gestion basé sur les correspondances écrites, les courriels et les communications téléphoniques. On lit en outre que, depuis le début de l’année en cours, le mode gestion classique a été définitivement abandonné au profit du nouveau système numérique. Concernant l’intérêt de ce nouveau système, la même source indique que sur le plan pratique, il permet la traçabilité des mouvements de stocks, notamment les transferts de quantités de blé d’une coopérative à une autre, en fournissant par exemple des informations précises sur les heures de leurs sorties et arrivées mais, également, sur les transporteurs ou encore d’intervenir immédiatement en cas de perturbation lors du transfert. On apprend, également, que grâce à ce nouveau système, il sera possible de connaître les volumes en stock et leur répartition au niveau des Coopératives de céréales et légumes secs (CCLS), une opération qui nécessitait auparavant beaucoup de temps et d’effort.

Toujours d’après cette même source, les ingénieurs informaticiens de l’OAIC ont, à cette occasion, affirmé que le nouveau système sera développé davantage afin d’être encore plus performant en termes d’exactitude et de transparence, et que c’est là l’objectif de l’Office qui a érigé la numérisation de la gestion en priorité. Pour rappel, l’OAIC s’est fixé comme objectif de renforcer davantage ses capacités de stockage pour qu’elles soient en adéquation avec les récoltes et ainsi de les faire passer de 33 à plus de 41 millions de quintaux. Mais avec des volumes si importants stockés, leur gestion de manière archaïque devenait obsolète au risque d’enregistrer des avaries sur certains stockages comme aussi des dysfonctionnements dans le circuit de la distribution des céréales stockés. Du coup, il est facile de comprendre que l’introduction de l’outil informatique dans la gestion des stocks demeure fort indiquée, si ce n’est impératif, surtout en ces temps où le pays traverse une crise financière. Et donc il n’est plus permis à l’OAIC d’enregistrer des avaries provoquées par la mauvaise gestion des stocks constitués à coups de millions de dollars d’importation.

Notons enfin que le Directeur général de l’OAIC Abderrahmane Benchehda a fait part à Reporters, en marge d’une conférence de presse se rapportant au programme de lutte contre le feux de forêt au mois de mai dernier, de la réalisation au niveau national de neuf structures pour le stockage des céréales d’une capacité de 3,5 millions de quintaux et de 16 autres d’une capacité global de 2 millions quintaux en cours de construction, en attendant le choix des entreprises chargées de la réalisation de 14 autres structures de 4,2 millions quintaux. n